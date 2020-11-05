Яремчук выйдет в старте Гента на матч ЛЕ с Црвеной Звездой. Безус и Пластун остались в запасе
Гент попробует взять свои первые очки в группе
Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук выйдет в стартовом составе своей команды в выездном матче 3-го тура
В то же время, украинцы Роман Безус и Игорь Пластун остались на этот поединок в запасе.
Напомним, что матч начнется в 22:00.
После двух туров "Гент" с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу в своей группе.
Ready for battle! ⚔️ #UEL #belgnt #kaagent pic.twitter.com/fRyUJS800i— KAA Gent (@KAAGent) November 5, 2020
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