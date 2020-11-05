Яремчук выйдет в старте Гента на матч ЛЕ с Црвеной Звездой. Безус и Пластун остались в запасе

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук выйдет в стартовом составе своей команды в выездном матче 3-го тура Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой".

В то же время, украинцы Роман Безус и Игорь Пластун остались на этот поединок в запасе.

Напомним, что матч начнется в 22:00.

После двух туров "Гент" с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу в своей группе.