3 из 3. Кайоде продолжает забивать за Сивасспор в каждом матче Лиги Европы
Турецкая команда обыграла Карабах
Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде, который играет в аренде в турецком Сивасспоре, отметился забитым голом в матче 2-го тура
Ларри забил гол в концовке матча и установил окончательный счет – 2:0.
Интересно, что Кайоде забивает в каждом матче своей команды в группе Лиги Европы – для Ларри это уже 3-й гол в еврокубковом турнире, в то время как в чемпионате Турции он пока что не забивал.
Также отметим, что это первая победа Сивасспора в группе – в первых двух матчах турки уступили Вильярреалу (3:5) и Маккаби (1:2).
???? GOL | 88' Kayode— @kajusports'u takip ediniz (@goalkajuv3) November 5, 2020
Sivasspor 2-0 Karabağ
???? Tüm Goller için •> @KajuSports pic.twitter.com/kZTJpAPi9E
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