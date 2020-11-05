3 из 3. Кайоде продолжает забивать за Сивасспор в каждом матче Лиги Европы

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде, который играет в аренде в турецком Сивасспоре, отметился забитым голом в матче 2-го тура ЛЕ с Карабахом.

Ларри забил гол в концовке матча и установил окончательный счет – 2:0.

Интересно, что Кайоде забивает в каждом матче своей команды в группе Лиги Европы – для Ларри это уже 3-й гол в еврокубковом турнире, в то время как в чемпионате Турции он пока что не забивал.

Также отметим, что это первая победа Сивасспора в группе – в первых двух матчах турки уступили Вильярреалу (3:5) и Маккаби (1:2).