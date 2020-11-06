Юрий Вернидуб может возглавить клуб из Молдовы
Заманчивое предложение получил тренер
Украинский специалист
Экс-наставник "Зари" и "Шахтера" Солигорск может возглавить "Шериф" из Тирасполя. Солигорский клуб Вернидуб покинул этим летом.
Также на кресло тренера претендует белорусский специалист Леонид Кучук.
Сообщается, что молдавский клуб недавно отправил в отставку своего главного тренера Зорана Зекича, и сейчас ищет замену хорвату.
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Источник:Футбол 24
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kalan-86 (Анкара)
06.11.2020 в 15:31
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