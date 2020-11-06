Юрий Вернидуб может возглавить клуб из Молдовы

Украинский специалист Юрий Вернидуб в ближайшее время может возобновить свою тренерскую карьеру.

Экс-наставник "Зари" и "Шахтера" Солигорск может возглавить "Шериф" из Тирасполя. Солигорский клуб Вернидуб покинул этим летом.

Также на кресло тренера претендует белорусский специалист Леонид Кучук.

Сообщается, что молдавский клуб недавно отправил в отставку своего главного тренера Зорана Зекича, и сейчас ищет замену хорвату.