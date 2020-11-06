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Юрий Вернидуб может возглавить клуб из Молдовы

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Заманчивое предложение получил тренер

Юрий Вернидуб может возглавить клуб из Молдовы
Новина українською

Украинский специалист Юрий Вернидуб в ближайшее время может возобновить свою тренерскую карьеру.

Экс-наставник "Зари" и "Шахтера" Солигорск может возглавить "Шериф" из Тирасполя. Солигорский клуб Вернидуб покинул этим летом.

Также на кресло тренера претендует белорусский специалист Леонид Кучук.

Сообщается, что молдавский клуб недавно отправил в отставку своего главного тренера Зорана Зекича, и сейчас ищет замену хорвату.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
06.11.2020 в 15:31
Ну что же ты , Юра. Какой Шериф, команд лучше не нашлось?
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