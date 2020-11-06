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Юрий Вернидуб: Вариант с Шерифом? Впервые слышу

Наши за границей
(1 голосов)

В Молдову тренер пока что не собирается

Юрий Вернидуб: Вариант с Шерифом? Впервые слышу
Новина українською

Украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о том, что может возглавить "Шериф".

– Впервые слышу о том, что могу возглавить "Шериф". Не могу дать по этому поводу никаких комментариев.

- Есть ли варианты продолжения тренерской карьеры или вы взяли паузу?

– Если они и есть, я их озвучивать не буду. Вот когда я подпишу контракт, поверьте, вы узнаете об этом.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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konogon (Киев)
06.11.2020 в 19:25
В Зарю, Юрий Николаевич! В Зарю!!!
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