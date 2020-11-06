Юрий Вернидуб: Вариант с Шерифом? Впервые слышу

Украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о том, что может возглавить "Шериф".

– Впервые слышу о том, что могу возглавить "Шериф". Не могу дать по этому поводу никаких комментариев.

- Есть ли варианты продолжения тренерской карьеры или вы взяли паузу?

– Если они и есть, я их озвучивать не буду. Вот когда я подпишу контракт, поверьте, вы узнаете об этом.