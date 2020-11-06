Юрий Вернидуб: Вариант с Шерифом? Впервые слышу
В Молдову тренер пока что не собирается
Украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о том, что
– Впервые слышу о том, что могу возглавить "Шериф". Не могу дать по этому поводу никаких комментариев.
- Есть ли варианты продолжения тренерской карьеры или вы взяли паузу?
– Если они и есть, я их озвучивать не буду. Вот когда я подпишу контракт, поверьте, вы узнаете об этом.
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Источник:Трибуна
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konogon (Киев)
06.11.2020 в 19:25
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