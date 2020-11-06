У Шахова и еще трех игроков АЕКа после матча с Зарей выявлен коронавирус
До матча луганчане заявляли, что в их рядах заболевших нет
После
Результаты стали известны сегодня – положительные тесты оказались у двух членов персонала и четырех игроков, одним из которых оказался украинец Евгений Шахов.
Все инфицированные игроки и сотрудники были изолированы и находятся под наблюдением медиков, а пятничная командная тренировка была отменена.
Напомним, что перед матчем "Заря" заявляла о том, что все тесты в команде дали отрицательный результат.
Также отметим, что Шахов был вызван на сбор национальной команды Украины на ноябрьские матчи, который игроку теперь придется пропустить.
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