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У Шахова и еще трех игроков АЕКа после матча с Зарей выявлен коронавирус

Наши за границей
(1 голосов)

До матча луганчане заявляли, что в их рядах заболевших нет

У Шахова и еще трех игроков АЕКа после матча с Зарей выявлен коронавирус
Новина українською

После матча с "Зарей" в 3-м туре Лиги Европы (4:1) греческий АЕК сразу же вылетел домой, где по прибытию сдал тесты на коронавирус.

Результаты стали известны сегодня – положительные тесты оказались у двух членов персонала и четырех игроков, одним из которых оказался украинец Евгений Шахов.

Все инфицированные игроки и сотрудники были изолированы и находятся под наблюдением медиков, а пятничная командная тренировка была отменена.

Напомним, что перед матчем "Заря" заявляла о том, что все тесты в команде дали отрицательный результат.

Также отметим, что Шахов был вызван на сбор национальной команды Украины на ноябрьские матчи, который игроку теперь придется пропустить.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов Украина АЕК (Афины) коронавирус
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Комментарии (5)
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bokassalowara (Город)
06.11.2020 в 21:30
так Шах там со всей командой целовался когда голы праздновали, там через пару дней пол АЕКа должны по идее слечь)) главное чтоб наших пацанов не заразили))
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0
0
Vantala (Kharkiv)
06.11.2020 в 21:26
Отомстили. Не смогли по игре, так хоть в кофе плюнули :)
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.11.2020 в 20:35
Доигрались
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+4
0
zabo46
06.11.2020 в 20:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
Термит (Киев)
06.11.2020 в 19:59
Аннулировать результат, мля! 3:0 грекам за нарушение медицинского протокола!
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+6
-3


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