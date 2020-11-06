Ребров провел во главе Ференцвароша уже 101 матч

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров провел во главе команды уже более 100 матчей. 100-м поединком Реброва стал недавний матч чемпионата с "Фехерваром" (1:1), а поединок ЛЧ с "Ювентусом" (1:4) – 101-м.

Сам тренер так прокомментировал эти цифры:

"Я работаю в "Ференцвароше" всего два с половиной года, а это не такой уж и большой отрезок времени. Помню много матчей, но особенно мне запомнились поединки квалификации ЛЧ и ЛЕ, а затем групповые матчи этих турниров. Конечно, после матча с "Ювентусом" игроки были не в лучшем настроении, но они также понимаю, что могут многому научиться в таких матчах, как против "Барселоны" и "Ювентуса", - сказал Ребров.

Отметим, что в этом 101 матче Фради под руководством Реброва добыли 62 победы, 24 раза сыграли вничью и 15 поединков проиграли.

Также за 2,5 года работы в "Ференцвароше" Ребров дважды приводил команду к чемпионству.