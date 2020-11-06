Ребров провел во главе Ференцвароша уже 101 матч
Юбилейный, 100-й, был на прошлых выходных
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров провел во главе команды уже более 100 матчей. 100-м поединком Реброва стал недавний матч чемпионата с "Фехерваром" (1:1), а
Сам тренер так прокомментировал эти цифры:
"Я работаю в "Ференцвароше" всего два с половиной года, а это не такой уж и большой отрезок времени. Помню много матчей, но особенно мне запомнились поединки квалификации ЛЧ и ЛЕ, а затем групповые матчи этих турниров.
Конечно, после матча с "Ювентусом" игроки были не в лучшем настроении, но они также понимаю, что могут многому научиться в таких матчах, как против "Барселоны" и "Ювентуса", - сказал Ребров.
Отметим, что в этом 101 матче Фради под руководством Реброва добыли 62 победы, 24 раза сыграли вничью и 15 поединков проиграли.
Также за 2,5 года работы в "Ференцвароше" Ребров дважды приводил команду к чемпионству.
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