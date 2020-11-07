Украинец Васильев реализовал два пенальти в матче чемпионата Беларуси - ВИДЕО

28-й тур чемпионата Беларуси открылся двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ислочь" принимала "Минск".

В стартовом составе хозяев вышли украинцы Папуш и Юсов, а в стартовый состав "Минска" попали сразу три наших соотечественника – Чаговцев, Остроух и Васильев.

Именно Александр Васильев и стал одним из героев матча – украинский опорный хавбек забил два гола, причем оба – с пенальти.

В итоге, "Минск" победил со счетом 4:3 – обе команды за два тура до финиша чемпионата идут в середине таблице и не претендуют как на вылет, так и на еврокубковые места.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Васильев в 21 матче забил 8 голов и отдал 3 ассиста.