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Украинец Васильев реализовал два пенальти в матче чемпионата Беларуси - ВИДЕО

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В Беларуси чемпионат катится к завершению

Украинец Васильев реализовал два пенальти в матче чемпионата Беларуси - ВИДЕО
Новина українською

28-й тур чемпионата Беларуси открылся двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ислочь" принимала "Минск".

В стартовом составе хозяев вышли украинцы Папуш и Юсов, а в стартовый состав "Минска" попали сразу три наших соотечественника – Чаговцев, Остроух и Васильев.

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Именно Александр Васильев и стал одним из героев матча – украинский опорный хавбек забил два гола, причем оба – с пенальти.

В итоге, "Минск" победил со счетом 4:3 – обе команды за два тура до финиша чемпионата идут в середине таблице и не претендуют как на вылет, так и на еврокубковые места.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Васильев в 21 матче забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Александр Васильев Ислочь ФК Минск
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