Украинец Васильев реализовал два пенальти в матче чемпионата Беларуси - ВИДЕО
В Беларуси чемпионат катится к завершению
28-й тур чемпионата Беларуси открылся двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ислочь" принимала "Минск".
В стартовом составе хозяев вышли украинцы Папуш и Юсов, а в стартовый состав "Минска" попали сразу три наших соотечественника – Чаговцев, Остроух и Васильев.
Именно Александр Васильев и стал одним из героев матча – украинский опорный хавбек забил два гола, причем оба – с пенальти.
В итоге, "Минск" победил со счетом 4:3 – обе команды за два тура до финиша чемпионата идут в середине таблице и не претендуют как на вылет, так и на еврокубковые места.
Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Васильев в 21 матче забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Одни атакуют, другие - побеждают. Днепр-1 - Колос 0:2
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
- Шахтер опозорился, Зинченко разыгрался, а Монзуль снова рассудит топ-матч УПЛ. Главные новости за 3 ноября
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО