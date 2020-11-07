Кравец снова забил турецком гранду. ВИДЕО
На этот раз пострадало "Фенербахче"
"Коньяспор" Артема Кравца переиграл лидера чемпионата Турции "Фенербахче" со счетом 0:2. Второй гол в активе украинца. На 77-ой минуте, избежав офсайда, Артем переиграл голкипера и закрепил преимущество своей команды.
В общем после ухода из киевского "Динамо" в турецкую Суперлигу нападающий сборной Украины забил пять голов и отдал одну результативную передачу в шести матчах. Сейчас Кравец делит третье место списке бомбардиров Лиги с Радамелем Фалькао.
Видео гола Кравца
"Коньяспор" занимает десятое место в чемпионате Турции после восьми туров.
Напомним, что
Популярное сейчас
- Олимпик - Мариуполь 3:3. Хорошо в атаке, в обороне - плохо
- Динамо обыгрывает Шахтёр в матче молодёжного чемпионата
- Каштру: Нам будет противостоять очень сильное Динамо
- У Шахова и еще трех игроков АЕКа после матча с Зарей выявлен коронавирус
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО