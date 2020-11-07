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Кравец снова забил турецком гранду. ВИДЕО

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(2 голосов)

На этот раз пострадало "Фенербахче"

Кравец снова забил турецком гранду. ВИДЕО
Новина українською

"Коньяспор" Артема Кравца переиграл лидера чемпионата Турции "Фенербахче" со счетом 0:2. Второй гол в активе украинца. На 77-ой минуте, избежав офсайда, Артем переиграл голкипера и закрепил преимущество своей команды.

В общем после ухода из киевского "Динамо" в турецкую Суперлигу нападающий сборной Украины забил пять голов и отдал одну результативную передачу в шести матчах. Сейчас Кравец делит третье место списке бомбардиров Лиги с Радамелем Фалькао.

Видео гола Кравца

"Коньяспор" занимает десятое место в чемпионате Турции после восьми туров.

Напомним, что Артема Кравца было вызвано в сборную Украины вместо Владислава Супряги, который заразился коронавирусом. Андрей Шевченко не приглашал нападающего в лагерь национальной команды с июня прошлого года.

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В статье: Артем Кравец Фенербахче (Стамбул) Чемпионат Турции Турецкая Суперлига Коньяспор (Конья)
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
07.11.2020 в 21:07
Жаль, что Артем в Динамо не остался
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
07.11.2020 в 21:06
Вот ответ, почему в сборной Кравец, а не Филипов
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+4
-1


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