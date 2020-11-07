Кравец снова забил турецком гранду. ВИДЕО

"Коньяспор" Артема Кравца переиграл лидера чемпионата Турции "Фенербахче" со счетом 0:2. Второй гол в активе украинца. На 77-ой минуте, избежав офсайда, Артем переиграл голкипера и закрепил преимущество своей команды.

В общем после ухода из киевского "Динамо" в турецкую Суперлигу нападающий сборной Украины забил пять голов и отдал одну результативную передачу в шести матчах. Сейчас Кравец делит третье место списке бомбардиров Лиги с Радамелем Фалькао.

Видео гола Кравца

"Коньяспор" занимает десятое место в чемпионате Турции после восьми туров.