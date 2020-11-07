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Ассист Филиппова не помог Сент-Трюйдену избежать поражения. ВИДЕО

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3-е результативное действие в украинца в последних 3-х матчах

Ассист Филиппова не помог Сент-Трюйдену избежать поражения. ВИДЕО
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В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" дома проиграл "Генку" 1:2.

Нападающий Александр Филиппов принял участие в голе хозяев - украинец отдал голевую передачу на Юме Судзуки на 28-й минуте встречи.

В текущем сезоне в футболке бельгийского клуба 28-летний форвард сыграл в 5 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Видео ассиста Филиппова

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В статье: Генк (Генк) Чемпионат Бельгии Александр Филиппов Генк - Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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