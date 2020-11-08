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Рыбка выиграл кубок Латвии

Наши за границей
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Первый трофей за рубежом для украинца

Рыбка выиграл кубок Латвии
Новина українською

"Лиепая" Александра Рыбки обыграла "Вентспилс" в финале Кубка Латвии. В основное время выявить победителя команды не смогли. Единственный гол в матче был забит в начале дополнительного времени.

Еще один украинский голкипер в этом матче играл за "Вентспилс". Константин Махновский был удален на 98-ой минуте матча. За его команду сыграл соотечественник, капитан "Вентспилса" Андрей Сахневич, который был заменен на сто восьмой минуте.

Александр Рыбка присоединился к составу "Лиепаи" в августе этого года. Это первый трофей украинца после его ухода из "Динамо" в 2017 году. Сейчас "Лиепая" занимает пятое место в турнирной таблице местного чемпионата.

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В статье: Александр Рыбка Костянтин Махновський:
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