Рыбка выиграл кубок Латвии
Первый трофей за рубежом для украинца
"Лиепая" Александра Рыбки обыграла "Вентспилс" в финале Кубка Латвии. В основное время выявить победителя команды не смогли. Единственный гол в матче был забит в начале дополнительного времени.
Еще один украинский голкипер в этом матче играл за "Вентспилс". Константин Махновский был удален на 98-ой минуте матча. За его команду сыграл соотечественник, капитан "Вентспилса" Андрей Сахневич, который был заменен на сто восьмой минуте.
Александр Рыбка присоединился к составу "Лиепаи" в августе этого года. Это первый трофей украинца после его ухода из "Динамо" в 2017 году. Сейчас "Лиепая" занимает пятое место в турнирной таблице местного чемпионата.
Популярное сейчас
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Сегодня она будет судить Динамо и Шахтёр
- Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Динамо - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Шахтер опозорился, Зинченко разыгрался, а Монзуль снова рассудит топ-матч УПЛ. Главные новости за 3 ноября
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО