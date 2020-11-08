Рыбка выиграл кубок Латвии

"Лиепая" Александра Рыбки обыграла "Вентспилс" в финале Кубка Латвии. В основное время выявить победителя команды не смогли. Единственный гол в матче был забит в начале дополнительного времени.

Еще один украинский голкипер в этом матче играл за "Вентспилс". Константин Махновский был удален на 98-ой минуте матча. За его команду сыграл соотечественник, капитан "Вентспилса" Андрей Сахневич, который был заменен на сто восьмой минуте.

Александр Рыбка присоединился к составу "Лиепаи" в августе этого года. Это первый трофей украинца после его ухода из "Динамо" в 2017 году. Сейчас "Лиепая" занимает пятое место в турнирной таблице местного чемпионата.