Ассист Соболя помог Брюгге победить. ВИДЕО
Украинец принял участие в победе своей команды
"Брюгге" Эдуарда Соболя приехало в гости к "Остенде" в рамках 12 тура Лиги Жупиле. Матч был напряженный и счет 1:1 держался до 81-ой минуты. Соболь прикрыл мяч корпусом и скинул под удар нападающему своего клуба. Так счет стал 1: 2, а затем "сине-черные" забили и третий, установив финальный результат.
Видео ассиста Соболя
После этой победы "Брюгге" поднялось на первое место в чемпионате Бельгии. Ситуация там очень плотная, ведь от лидирующей позиции до седьмого места разрыв всего два очка.
Эдуард Соболь уже второй сезон проводит в составе действующего чемпиона Бельгии в аренде из донецкого "Шахтера". За это время защитник провел 50 матчей и сделал шесть результативных передач.
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