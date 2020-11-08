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Ассист Соболя помог Брюгге победить. ВИДЕО

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Украинец принял участие в победе своей команды

Ассист Соболя помог Брюгге победить. ВИДЕО
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"Брюгге" Эдуарда Соболя приехало в гости к "Остенде" в рамках 12 тура Лиги Жупиле. Матч был напряженный и счет 1:1 держался до 81-ой минуты. Соболь прикрыл мяч корпусом и скинул под удар нападающему своего клуба. Так счет стал 1: 2, а затем "сине-черные" забили и третий, установив финальный результат.

Видео ассиста Соболя

После этой победы "Брюгге" поднялось на первое место в чемпионате Бельгии. Ситуация там очень плотная, ведь от лидирующей позиции до седьмого места разрыв всего два очка.

Эдуард Соболь уже второй сезон проводит в составе действующего чемпиона Бельгии в аренде из донецкого "Шахтера". За это время защитник провел 50 матчей и сделал шесть результативных передач.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь легионеры Чемпионат Бельгии
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