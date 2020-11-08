Яремчук вырвал ничью в концовке матча с Андерлехтом. ВИДЕО

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Гент" принимал "Андерлехт". Гости открыли счет в поединке на 44-й минуте, благодаря голу защитника Микаэля Мурильо.

Ничью для хозяев в самой концовке встречи вырвал украинский форвард Роман Яремчук. Нападающий сборной Украины идеально замкнул головой фланговую передачу на 89-й минуте матча.

В последних трех матчах 24-летний Яремчук забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. Всего в 15 играх текущего сезона Роман записал на свой счет 8 голов и 3 ассиста.

После 12 туров "Гент" имеет в своем активе 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У "Андерлехта" 21 очко и команда расположилась на 7-й строчке.

Напомним, украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко не принимал участие в этом матче, из-за коронавируса.

Видео гола Яремчука