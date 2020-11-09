Руслан Малиновский заинтересовал Интер
Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику сборной
Источник SempreInter сообщает, что "неррадзури" хотят оформить трансфер уже зимой.
Интер требует маневренности в атаке, скауты и тренерский штаб команды поражены умением Руслана выполнять стандарты.
Трансферная стоимость украинца оценивается в 21 млн евро.
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
09.11.2020 в 13:56
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