  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Руслан Малиновский заинтересовал Интер
В тренде

Руслан Малиновский заинтересовал Интер

Наши за границей
(1 голосов)
Руслан Малиновский заинтересовал Интер
Новина українською

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины и "Аталанты" Руслану Малиновскому.

Источник SempreInter сообщает, что "неррадзури" хотят оформить трансфер уже зимой.

Интер требует маневренности в атаке, скауты и тренерский штаб команды поражены умением Руслана выполнять стандарты.

Трансферная стоимость украинца оценивается в 21 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
09.11.2020 в 13:56
Даже не знаю.....стоит ли дергаться на переход, там похоже, что тоже банка светит...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...