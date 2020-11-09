  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кравец вошел в сборную тура чемпионата Турции по версии Whoscored
В тренде

Кравец вошел в сборную тура чемпионата Турции по версии Whoscored

Наши за границей
(2 голосов)

Артем забил Фенербахче

Кравец вошел в сборную тура чемпионата Турции по версии Whoscored
Новина українською

Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец попал в символическую сборную 8-го тура чемпионата Турции по версии статистического портала Whoscored.

В матче с "Фенербахче" (2:0) Артем отметился забитым голом и получил оценку 8.4 – лучшую в своей команде.

Отметим, что всего в нынешнем сезоне Кравец в чемпионате Турции забил в 7 матчах 5 голов и отдал 1 ассист.

Кравец вошел в сборную тура чемпионата Турции по версии Whoscored - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Кайсериспор
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...