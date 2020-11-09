Кравец вошел в сборную тура чемпионата Турции по версии Whoscored

Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец попал в символическую сборную 8-го тура чемпионата Турции по версии статистического портала Whoscored.

В матче с "Фенербахче" (2:0) Артем отметился забитым голом и получил оценку 8.4 – лучшую в своей команде.

Отметим, что всего в нынешнем сезоне Кравец в чемпионате Турции забил в 7 матчах 5 голов и отдал 1 ассист.