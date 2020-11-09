Кравец вошел в сборную тура чемпионата Турции по версии Whoscored
Артем забил Фенербахче
Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец попал в символическую сборную 8-го тура чемпионата Турции по версии статистического портала Whoscored.
В матче с "Фенербахче" (2:0)
Отметим, что всего в нынешнем сезоне Кравец в чемпионате Турции забил в 7 матчах 5 голов и отдал 1 ассист.
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