Чигринский и еще два игрока АЕКа сдали положительные тесты на COVID-19
Вирус продолжает косить футболистов
В греческом АЕКе после возвращения из Украины, где команда сыграла матч 3-го тура Лиги Европы с "Зарей" (4:1), обнаружено еще четыре случая заражения коронавирусом.
Вирус выявлен у украинского защитника Дмитрия Чигринского, а также игроков команды Ставроса Василантонопулоса и Эмануэля Инсуа.
Также заболели и три члена технического персонала клуба.
Напомним, что ранее положительные тесты на COVID-19
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Источник:Официальный сайт АЕКа
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