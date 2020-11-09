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Чигринский и еще два игрока АЕКа сдали положительные тесты на COVID-19

Наши за границей
(1 голосов)

Вирус продолжает косить футболистов

Чигринский и еще два игрока АЕКа сдали положительные тесты на COVID-19
Новина українською

В греческом АЕКе после возвращения из Украины, где команда сыграла матч 3-го тура Лиги Европы с "Зарей" (4:1), обнаружено еще четыре случая заражения коронавирусом.

Вирус выявлен у украинского защитника Дмитрия Чигринского, а также игроков команды Ставроса Василантонопулоса и Эмануэля Инсуа.

Также заболели и три члена технического персонала клуба.

Напомним, что ранее положительные тесты на COVID-19 сдали украинец Евгений Шахов, а также Петрос Манталос, Эфстратиос Сварнас и Нассим Хнид.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины) коронавирус
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