Чигринский и еще два игрока АЕКа сдали положительные тесты на COVID-19

В греческом АЕКе после возвращения из Украины, где команда сыграла матч 3-го тура Лиги Европы с "Зарей" (4:1), обнаружено еще четыре случая заражения коронавирусом.

Вирус выявлен у украинского защитника Дмитрия Чигринского, а также игроков команды Ставроса Василантонопулоса и Эмануэля Инсуа.

Также заболели и три члена технического персонала клуба.