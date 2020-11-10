Агент Малиновского: Не думаю, что сейчас время думать о других клубах
Сергей Серебренников прокомментировал слухи об интересе Интера к Руслану Малиновскому
Агент полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Сергей Серебренников прокомментировал информацию
"Мне сложно сказать. Я с "Интером" не общался и не знаю, были ли контакты между клубами.
Руслан счастлив играть за "Аталанту". Он приехал в прошлом году и провел хороший сезон со всей командой. Это часть проекта. Он играет на высоком уровне и в настоящий момент не думает о других командах.
Если поступят предложения, обсудим их вместе. Не думаю, что сейчас время думать о других клубах. Он сосредоточен на поле и на своих обязательствах перед "Аталантой". Когда будет что-то конкретное, мы сядем и поговорим об этом.
"Интер" - топ-клуб с прекрасными традициями, а Антонио Конте - отличный тренер . Могу сказать о них только положительные вещи, но пока нет ничего конкретного, и с моей стороны говорить о них некорректно, потому что Малиновский - игрок "Аталанты", - сказал Серебренников.
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