Агент Малиновского: Не думаю, что сейчас время думать о других клубах

Агент полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Сергей Серебренников прокомментировал информацию о возможном интересе к игроку со стороны "Интера".

"Мне сложно сказать. Я с "Интером" не общался и не знаю, были ли контакты между клубами.

Руслан счастлив играть за "Аталанту". Он приехал в прошлом году и провел хороший сезон со всей командой. Это часть проекта. Он играет на высоком уровне и в настоящий момент не думает о других командах.

Если поступят предложения, обсудим их вместе. Не думаю, что сейчас время думать о других клубах. Он сосредоточен на поле и на своих обязательствах перед "Аталантой". Когда будет что-то конкретное, мы сядем и поговорим об этом.

"Интер" - топ-клуб с прекрасными традициями, а Антонио Конте - отличный тренер . Могу сказать о них только положительные вещи, но пока нет ничего конкретного, и с моей стороны говорить о них некорректно, потому что Малиновский - игрок "Аталанты", - сказал Серебренников.