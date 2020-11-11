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Аусси: Несколько клубов из Испании и Италии проявляли ко мне интерес, но сейчас я в Торпедо-БелАЗ

Наши за границей
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Защитник киевлян с надеждой смотрит в будущее

Аусси: Несколько клубов из Испании и Италии проявляли ко мне интерес, но сейчас я в Торпедо-БелАЗ
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19-летний защитник "Динамо" Алан Аусси, который сейчас играет в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ", в интервью аравийскому изданию Gulf Today рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

"Есть несколько клубов из Испании и Италии, которые проявляли ко мне интерес, но сейчас я в "Торпедо" и должен сделать все возможное для этого клуба. А потом увидим, что произойдет.

Поиграть в ОАЭ? Все зависит от предложения. Если бы мне сделали предложение ведущие клубы страны, я бы согласился играть за них".

Также Алан рассказал, что всегда был поклонником таланта Паоло Мальдини:

"Я всегда был большим поклонником Мальдини. Он посвятил свою жизнь "Милану". Он легенда футбола, и для меня всегда было большим удовольствием смотреть его старые видео перед матчами, это меня мотивирует", — сказал Аусси.

Напомним, Алан родился в Донецке в 2001 году. Его отец — сириец, мать — украинка.

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В статье: Динамо (Киев) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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