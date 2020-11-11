Аусси: Несколько клубов из Испании и Италии проявляли ко мне интерес, но сейчас я в Торпедо-БелАЗ
Защитник киевлян с надеждой смотрит в будущее
19-летний защитник "
"Есть несколько клубов из Испании и Италии, которые проявляли ко мне интерес, но сейчас я в "Торпедо" и должен сделать все возможное для этого клуба. А потом увидим, что произойдет.
Поиграть в ОАЭ? Все зависит от предложения. Если бы мне сделали предложение ведущие клубы страны, я бы согласился играть за них".
Также Алан рассказал, что всегда был поклонником таланта Паоло Мальдини:
"Я всегда был большим поклонником Мальдини. Он посвятил свою жизнь "Милану". Он легенда футбола, и для меня всегда было большим удовольствием смотреть его старые видео перед матчами, это меня мотивирует", — сказал Аусси.
Напомним, Алан родился в Донецке в 2001 году. Его отец — сириец, мать — украинка.
Популярное сейчас
- Лунин, Конопля, Михайличенко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Польшу
- Брутальный бокс: 14 лет назад Кличко одним ударом срубил Брока. ВИДЕО
- Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций
- Руслан Малиновский заинтересовал Интер
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
Новости по теме
- 19:05 Зарубежные Габовда отметился дублем в матче с чемпионом Беларуси
- 19:01 Украинские Аусси: Лучше играть в чемпионате Беларуси, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях
- 18:49 Украинские Торпедо-БелАЗ арендовал защитника Динамо, которого киевляне перехватили у Шахтера