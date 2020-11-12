Качараба: В Слован Шахтер не легко отпустил, было сложно
Украинец уже обжился в Чехии
Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба рассказал журналу "Футбол" о своем переходе в чешский клуб из "
— Тарас, вы три года в "Словане". Чехия уже как второй дом?
— Да. Полностью обжились с супругой в Чехии, язык уже выучили. Не ожидали, что задержимся здесь настолько. Сначала у меня была полуторагодичная аренда, и только потом "Слован" выкупил мой контракт у "Шахтера". Рад тому, как развивается моя карьера.
— "Шахтер" легко отпустил?
— Не легко. Было сложно, но менеджерам "Слована" удалось убедить "Шахтер" продать меня. Две стороны пришли к общему знаменателю. Выиграли все: "Слован", "Шахтер", я. В случае моей перепродажи "Шахтер" будет иметь какой-то процент.
— На сколько лет контракт со "Слованом"?
— Еще полтора. Всего было три.
— За это время проявлялся предметный интерес со стороны каких-то клубов? И в какие чемпионаты преимущественно перебираются игроки "Слована"?
— Наиболее распространенный путь — в "Спарту", "Славию" или "Викторию" (Пльзень). Пару ребят за последние годы перебралось в Германию, некоторые уехали в Турцию. Германия рядом, поэтому скаутов оттуда больше всего. Несколько ребят перешли в "Вердер" (самый известный — защитник с эфиопскими корнями Теодор Гебре Селассие — авт.). На меня выходила "Спарта". Это уже после того, как я стал игроком "Слована" на полной основе. Все было на мази, но в последний момент что-то не сложилось. Думаю, "Спарта" не была готова заплатить ту сумму, которую просил "Слован".
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