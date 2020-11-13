Качараба рассказал о сокращении зарплат в чешском Словане во время карантина

Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба рассказал журналу "Футбол" о ситуации в Чехии во время пандемии.

- Зарплаты на время карантина урезали?

- Весной в разгар первой волны пандемии мы подписали соглашение на снижение ставки на 20% сроком на два месяца. Осенью не урезали. Все-таки мы заработали для клуба деньги попаданием в групповой этап Лиги Европы. Да и в принципе никогда не слышал, чтобы в Чехии клубы испытывали финансовые трудности. Они умеют сводить дебет с кредитом.

- В Чехии сейчас зарплаты выше, чем в Украине, если не учитывать "Шахтер" и "Динамо"?

- Я давно не в Украине и не знаю нынешних расценок. Меня все устраивает в "Словане". В футбольном плане тоже складывается как нельзя лучше, и, надеюсь, очень скоро мой контракт кто-нибудь выкупит.

- Кого в "Словане" чаще вспоминают: Рыбалку, Калитвинцева или Люльку?

- В команде есть массажист, который застал всех. Он спрашивал про ребят, включая Бутенина и Морозенко. Всех помнит! Некоторые сотрудники в клубе тоже интересовались делами Рыбалки и Калитвинцева. Они оставили самый заметный след в "Словане".