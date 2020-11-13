Качараба: Понимал, что если пойду в Мариуполь, то обратно в Шахтер дороги не будет
Защитник выбрал другой путь
Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба рассказал журналу "Футбол", почему он из "
"Я мог оказаться в "Марике", но не захотел туда идти. Понимал, что если пойду в "Мариуполь", то обратно в "Шахтер" дороги не будет. Нужно быть на голову сильнее всех, чтобы вернуться из "Мариуполя" в "Шахтер". Поэтому я пошел другим путем.
И слава богу, что на моем пути оказался "Слован". Надеюсь, удастся поиграть в более солидной команде и чемпионате", – сказал Качараба.
Напомним, что футболист из "Шахтера" ушел в аренду в "Слован", после чего чешский клуб выкупил у "горняков" его контракт.
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