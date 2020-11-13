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Качараба: Понимал, что если пойду в Мариуполь, то обратно в Шахтер дороги не будет

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник выбрал другой путь

Качараба: Понимал, что если пойду в Мариуполь, то обратно в Шахтер дороги не будет
Новина українською

Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба рассказал журналу "Футбол", почему он из "Шахтера" не согласился идти в аренду в "Мариуполь".

"Я мог оказаться в "Марике", но не захотел туда идти. Понимал, что если пойду в "Мариуполь", то обратно в "Шахтер" дороги не будет. Нужно быть на голову сильнее всех, чтобы вернуться из "Мариуполя" в "Шахтер". Поэтому я пошел другим путем.

И слава богу, что на моем пути оказался "Слован". Надеюсь, удастся поиграть в более солидной команде и чемпионате", – сказал Качараба.

Напомним, что футболист из "Шахтера" ушел в аренду в "Слован", после чего чешский клуб выкупил у "горняков" его контракт.

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В статье: ФК Мариуполь Тарас Качараба Слован (Либерец) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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miroslawwekshegonow (hebvxcv)
13.11.2020 в 22:19
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------ bit.do/amoro
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Siren05 (Мариуполь)
13.11.2020 в 22:12
Гай, Фомин, Корниенко, Болбат, Бутко, Тотовицкий, Кулач, Зубков, Вакула, Ордец, Борячук, Чурко и др. возвращались из ФК Мариуполь в ШД. Кроме этого ежегодно часть арендованных берут на просмотр перед новым ЧУ на тренировочные сборы в ШД. Другое дело, что не все заиграли на постоянной основе в ШД. Но вы знаете , что такая политика ШД опираться преимущественно на бразильцев. Т.е. не надо бла-бла , что из Мариуполя назад в ШД никто не возвращается...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2020 в 20:53
Багато хто цього не розуміє.
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