Артур Рудько рассказал о чемпионате Кипра и перспективах вызова в сборную Украины
Нужно переходить в более сильный чемпионат?
Бывший вратарь "Динамо", а теперь голкипер "Пафоса"
- Чемпионат очень непростой. Даже последняя команда может спокойно обыграть команду, которая идет на первом месте. Это не будет таким ажиотажем, как в Украине.
Я пытаюсь попасть в сборную, но это очень сложно. Тренеры сборной сюда даже не смотрят. Мне кажется, что нужно переходить в более сильный чемпионат, чтобы попасть в национальную сборную. Или как минимум тут играть в еврокубках, в групповом этапе, – сказал Рудько.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Популярное сейчас
- Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19
- Италия - Польша 2:0. Видео голов и обзор матча
- Арбитражем по величию. Турция - Россия 3:2. Видео голов и обзор матча
- Два полузащитника сборной Украины получили повреждения в матче с Германией
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...