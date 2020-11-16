Артур Рудько рассказал о чемпионате Кипра и перспективах вызова в сборную Украины

Бывший вратарь "Динамо", а теперь голкипер "Пафоса" Артур Рудько ждет вызова в сборную Украины, но "тренеры даже не смотрят на чемпионат Кипра".

- Чемпионат очень непростой. Даже последняя команда может спокойно обыграть команду, которая идет на первом месте. Это не будет таким ажиотажем, как в Украине.

Я пытаюсь попасть в сборную, но это очень сложно. Тренеры сборной сюда даже не смотрят. Мне кажется, что нужно переходить в более сильный чемпионат, чтобы попасть в национальную сборную. Или как минимум тут играть в еврокубках, в групповом этапе, – сказал Рудько.