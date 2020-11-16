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Артур Рудько рассказал о чемпионате Кипра и перспективах вызова в сборную Украины

Наши за границей
(1 голосов)

Нужно переходить в более сильный чемпионат?

Артур Рудько рассказал о чемпионате Кипра и перспективах вызова в сборную Украины
Новина українською

Бывший вратарь "Динамо", а теперь голкипер "Пафоса" Артур Рудько ждет вызова в сборную Украины, но "тренеры даже не смотрят на чемпионат Кипра".

- Чемпионат очень непростой. Даже последняя команда может спокойно обыграть команду, которая идет на первом месте. Это не будет таким ажиотажем, как в Украине.

Я пытаюсь попасть в сборную, но это очень сложно. Тренеры сборной сюда даже не смотрят. Мне кажется, что нужно переходить в более сильный чемпионат, чтобы попасть в национальную сборную. Или как минимум тут играть в еврокубках, в групповом этапе, – сказал Рудько.

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В статье: Артур Рудько Пафос
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:38
Раз так, а потом..... оппа, все не то, все не так... А надо! А кто тогда! Извините!
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