Влада Седан: Если ты в Манчестер Сити, то нет смысла мечтать о Реале или Барсе
Очень опасное заявление
Жена
- Ты поддерживаешь "Реал", а Саша симпатизирует "Барсе". Тебя больше порадовал бы его трансфер в "Реал" или "Барселону"?
- Если я болельщица "Реала", то мне было бы приятнее видеть его в составе "сливочных". Это вопрос довольно абстрактный, поскольку я на это смотрю через другую призму, ведь я не просто болельщица, а жена футболиста.
Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко.
С другой стороны, если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе". Вот недавно "Сити" и "Реал" встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли "горожане". Что касается "Барсы", то они и вовсе не очень убедительны в этом сезоне, - сказала Влада.
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