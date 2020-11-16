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Влада Седан: Если ты в Манчестер Сити, то нет смысла мечтать о Реале или Барсе

Наши за границей
(1 голосов)

Очень опасное заявление

Влада Седан: Если ты в Манчестер Сити, то нет смысла мечтать о Реале или Барсе
Новина українською

Жена Александра Зинченко Влада Седан в интервью программе AUTO ГОЛ рассказала, в составе какого европейского гранда хотела бы видеть своего мужа.

- Ты поддерживаешь "Реал", а Саша симпатизирует "Барсе". Тебя больше порадовал бы его трансфер в "Реал" или "Барселону"?

- Если я болельщица "Реала", то мне было бы приятнее видеть его в составе "сливочных". Это вопрос довольно абстрактный, поскольку я на это смотрю через другую призму, ведь я не просто болельщица, а жена футболиста.

Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко.

С другой стороны, если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе". Вот недавно "Сити" и "Реал" встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли "горожане". Что касается "Барсы", то они и вовсе не очень убедительны в этом сезоне, - сказала Влада.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
17.11.2020 в 00:45
Будем откровенны. Если МС устроит большую распродажу ибо владельцы махнут рукой на ЛЧ и прочие трофеи , а ведь только это держит МС наплаву. Помните Челси? Выиграли ЛЧ , но перед этим пришлось несколько сезонов подряд скупать футболистов , приглашать тренеров, играть в финалах , полуфиналах и проигрывать и после победы в ЛЧ клуб сменил приоритеты и начал чуть меньше тратить ибо снова повторюсь цель достигнута. Это же может ожидать и МС , когда владельцы получат свое, могут устроить распродажу и многие футболисты потеряют прописку в богатом клубе. Зинченко если и останется то лишь по тому что он уровня тех игроков которых можно выпускать на замену и особо много от них не ожидать. Если с основного состава МС убрать 5-6 игроков, то нагрузка на Зинченко вырастит как и требования к игровому процессу, другие быть может и справятся исходя из уровня своего класса, а он сам тянет уровень МС ? Хороший игрок одинаково хорош и в клубе и в сборной и есть множество примеров когда один и тот же тянет и клуб и сборную, уровень Зинченко в сборной не высок. В свое время Ярмоленко и Коноплянка были более важными игроками чем сам Зинченко, хоть и задачи разные. Пока что в Зинченко я не вижу игрока — лидера в центре поля, защите или нападении в зависимости от того где его использовать. Лидер выстраивает игру игроков, он же сам рядовой игрок. Я не знаю зачем он понадобился МС и Пепу, но его уровень слаб для основы МС. Клуб ему позволяет расти и развиваться, что позволено не многим.
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Dimka26 (Чернигов)
17.11.2020 в 00:48
Мне кажетс, Зинченко вполне устраивает такой вариант быть в запасе. А что. Живет в Англии, зарплата хорошая. Зачем напрягаться.
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Dimka26 (Чернигов)
17.11.2020 в 00:30
С одной стороны прравильно. Но с другой стороны. А что толку, что ты в Сити на банке сидишь и не строишь свою карьеру. Ведь Зинченко уже далеко не юноша. 24 года, а прогресса в карьеры никакой нет.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.11.2020 в 00:10
Ну пока из мансити не гонят, значит все ок...
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LAZ E183 (Рига)
16.11.2020 в 23:45
Він би добре вписався в МФК Миколаїв.
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ts0y (Чернигов)
17.11.2020 в 00:59
Похвастася куда бы ты вписался, упаковщик шпрот с Латвии))
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