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Тренер московского Динамо: Ошибается тот, кто думает, что мы брали Воронина только в качестве переводчика

Наши за границей
(2 голосов)

Новый этап в карьере украинца

Тренер московского Динамо: Ошибается тот, кто думает, что мы брали Воронина только в качестве переводчика
Новина українською

Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц рассказал об обязанностях украинца Андрея Воронина в тренерском штабе команды.

- Воронин - один из любимых футболистов динамовских болельщиков последних лет. А еще хороший оратор. Даже по видео с тренировок и матчей видно, что говорит и шутит он много и охотно. Не слишком много для помощника?

– Нет-нет, Андрей совершенно не перебарщивает. И ошибается тот, кто думает, что мы брали Воронина только для того, чтобы он переводил мои слова. Нет, Воронин был большим футболистом, имеет богатый опыт, свой взгляд на футбол. Кроме того, провел отличные годы в "Динамо", многое здесь знает.

Так что Андрей - очень важная часть нашего штаба. Пусть только в начале тренерской карьеры, но постоянно учится.

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В статье: Андрей Воронин Динамо (Москва) Сандро Шварц
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.11.2020 в 00:57
«...он ещё и громко свистит!»-добавил тренер :)
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