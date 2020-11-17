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Кузык: Чемпионат Кипра точно не слабее УПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

За исключением Динамо и Шахтера

Кузык: Чемпионат Кипра точно не слабее УПЛ
Новина українською

Украинский хавбек "Пафоса" Орест Кузык сравнил местный чемпионат и украинскую Премьер-Лигу.

"Чемпионат Кипра точно не слабее, чем в Украине. Если не сравнивать с "Шахтером" и "Динамо", то остальные команды в УПЛ того же уровня, что и в чемпионате Кипра", – сказал Кузык.

Напомним, что в "Пафосе" также играет украинский кипер Артур Рудько, а тренирует команду экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко.

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В статье: Орест Кузык Пафос
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
17.11.2020 в 00:40
Как только наши переходят в клубы другой страны, так сразу одна и та же песня. Что чемпионат данной страны не слабее или даже сильнее ЧУ. Странная метаморфоза...
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AndriyKorn (Житомир)
17.11.2020 в 01:10
но чемпионат Кипра это перебор... даже немного стыдно за Кузика... может что-то с головой не так,
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