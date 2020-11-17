Кузык: Чемпионат Кипра точно не слабее УПЛ

Украинский хавбек "Пафоса" Орест Кузык сравнил местный чемпионат и украинскую Премьер-Лигу .

"Чемпионат Кипра точно не слабее, чем в Украине. Если не сравнивать с "Шахтером" и "Динамо", то остальные команды в УПЛ того же уровня, что и в чемпионате Кипра", – сказал Кузык.

Напомним, что в "Пафосе" также играет украинский кипер Артур Рудько, а тренирует команду экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко.