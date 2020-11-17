Кузык: Чемпионат Кипра точно не слабее УПЛ
За исключением Динамо и Шахтера
Украинский хавбек "Пафоса" Орест Кузык сравнил местный чемпионат и
"Чемпионат Кипра точно не слабее, чем в Украине. Если не сравнивать с "Шахтером" и "Динамо", то остальные команды в УПЛ того же уровня, что и в чемпионате Кипра", – сказал Кузык.
Напомним, что в "Пафосе" также играет украинский кипер Артур Рудько, а тренирует команду экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
17.11.2020 в 00:40
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AndriyKorn (Житомир)
17.11.2020 в 01:10
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