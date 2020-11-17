"Мы в поиске более молодых футболистов" - Михайленко отверг идею о Милевском в Пафосе
В Пафосе Мили не будет
Главный тренер кипрского "Пафоса" Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что
"Я тоже слышал о Милевском, кто-то мне об этом писал. Но нет, это не так. Мы в поиске более молодых футболистов, возрастом около 23-х лет. В числе тех, кто нам интересен, есть два украинских исполнителя, но именно сейчас наша трансферная работа ведет в другом направлении", — сказал Михайленко.
Напомним, что ранее была информация о том, что в услугах Артема заинтересованы клубы из чемпионата Кипра (в том числе и "Пафос") и УПЛ.
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