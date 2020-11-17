Артем Кравец вернулся в общую группу Коньяспора

Украинский форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец восстановился от травмы и вернулся к занятиям в общей группе.

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, сегодня футболист занимался без каких-либо ограничений.

Напомним, что Кравец был довызван на ноябрьский сбор команды Андрея Шевченко вместо Владислава Супряги, но не смог прибыть в расположение сборной из-за мышечной травмы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кравец в чемпионате Турции забил в 7 матчах 5 голов и отдал 1 ассист.