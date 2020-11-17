Воронин: Искренне люблю свою страну. Ждал и надеялся вернуться в сборную Украины

Экс-форвард сборной Украины , а ныне тренер московского "Динамо" Андрей Воронин рассказал о несостоявшемся назначении на работу в национальной команде.

"Был разговор насчёт сборной Украины. Очень этого ждал и надеялся вернуться. Семья большая, дети малолетние – не хотелось надолго оставлять их одних. Работа в сборной в этом смысле виделась идеальным вариантом. Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: "Сейчас штаб укомплектован, но, как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру. Я тоже хотел бы с тобой поработать.

Раза три-четыре я участвовал в сборах. Ездил по просьбе Андрея смотреть "Боруссию", когда там Ярмола играл. Один раз Коноплянку в "Шальке" просматривал. По игре хорватов с финнами готовил для Шевы отчёт. Федерация всё оплатила – билеты, гостиницу. В общем, всё шло к назначению, и я действительно этого хотел. Как-никак 10 лет отыграл в сборной, живу в Одессе, искренне люблю свою страну и сборную. Для меня это был бы классный вызов, мечта. Ради неё отклонил варианты, которые наклевывались в Германии.

После ухода Рауля Рианчо в "Спартак" в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всё закончилось, иллюзии растворились", — сказал Воронин