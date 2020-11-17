  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Воронин: Искренне люблю свою страну. Ждал и надеялся вернуться в сборную Украины
В тренде

Воронин: Искренне люблю свою страну. Ждал и надеялся вернуться в сборную Украины

Наши за границей
(1 голосов)

Но не сложилось

Воронин: Искренне люблю свою страну. Ждал и надеялся вернуться в сборную Украины
Новина українською

Экс-форвард сборной Украины, а ныне тренер московского "Динамо" Андрей Воронин рассказал о несостоявшемся назначении на работу в национальной команде.

"Был разговор насчёт сборной Украины. Очень этого ждал и надеялся вернуться. Семья большая, дети малолетние – не хотелось надолго оставлять их одних. Работа в сборной в этом смысле виделась идеальным вариантом. Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: "Сейчас штаб укомплектован, но, как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру. Я тоже хотел бы с тобой поработать.

Раза три-четыре я участвовал в сборах. Ездил по просьбе Андрея смотреть "Боруссию", когда там Ярмола играл. Один раз Коноплянку в "Шальке" просматривал. По игре хорватов с финнами готовил для Шевы отчёт. Федерация всё оплатила – билеты, гостиницу. В общем, всё шло к назначению, и я действительно этого хотел. Как-никак 10 лет отыграл в сборной, живу в Одессе, искренне люблю свою страну и сборную. Для меня это был бы классный вызов, мечта. Ради неё отклонил варианты, которые наклевывались в Германии.

После ухода Рауля Рианчо в "Спартак" в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всё закончилось, иллюзии растворились", — сказал Воронин

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Воронин Динамо (Москва)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ПетроФ (Луцьк)
18.11.2020 в 00:35
кажись після Євро-2012 в Одесі зібрались "три товарища": :Воронін. Селезньов і Алієв. Дальше коментувати думаю не треба.
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
18.11.2020 в 00:23
А, что, кроме сборной в Украине больше некого тренировать?
Ответить
0
0
absurdlight (Kiev)
18.11.2020 в 00:34
Как-то Буряк пафосно возглавил Александрию, вроде не долго ему это нравилось. :))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...