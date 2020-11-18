Жена Малиновского: У Руслана есть симптомы - и температура, и сильная слабость
Берегите себя
Жена полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о состоянии здоровья игрока, который заболел коронавирусом.
"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче.
Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – написала Малиновская в Инстаграме.
Напомним, что футболист заразился в расположении национальной сборной Украины, однако
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Инстаграм
Популярное сейчас
- Глава швейцарского футбольного союза: Перенести матч с Украиной на 2021 невозможно
- Фланговый защитник Динамо прооперирован в Испании
- Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко
- Два полузащитника сборной Украины получили повреждения в матче с Германией
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...