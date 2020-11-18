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Жена Малиновского: У Руслана есть симптомы - и температура, и сильная слабость

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Берегите себя

Жена Малиновского: У Руслана есть симптомы - и температура, и сильная слабость
Новина українською

Жена полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о состоянии здоровья игрока, который заболел коронавирусом.

"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче.

Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – написала Малиновская в Инстаграме.

Напомним, что футболист заразился в расположении национальной сборной Украины, однако клуб уже вывез Малиновского в Италию и поместил на изоляцию.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский коронавирус Роксана Малиновская
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