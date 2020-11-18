Жена Малиновского: У Руслана есть симптомы - и температура, и сильная слабость

Жена полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о состоянии здоровья игрока, который заболел коронавирусом.

"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче.

Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – написала Малиновская в Инстаграме.