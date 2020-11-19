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Кравец: Мне очень комфортно в Коньяспоре, я всем доволен

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Форвард рассказал, почему выбрал турецкий клуб

Кравец: Мне очень комфортно в Коньяспоре, я всем доволен
Новина українською

Украинский форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец рассказал о своей адаптации в новом клубе.

"Я доволен всем. Мне очень комфортно в "Коньяспоре", потому что главный тренер довольно давно хотел видеть меня в своей команде. И также клуб из Коньи хотел меня видеть у себя. Переговоры велись еще до предложения от "Динамо". Просто, когда мне поступило предложение от "Динамо", я все переговоры с турецкими клубами отменил и сразу принял решение возвращаться в Киев.

Когда принималось решение ухода из "Динамо" из-за отсутствия игровой практики, я снова связался с "Коньяспором" и мы оперативно обо всем договорились. Я всем доволен, мне очень нравится коллектив, организация в клубе. Здесь все на очень высоком уровне. Я уже немного знаю турецкий футбол, знаю, как здесь все происходит. И коллектив у нас прекрасный. Это отражается и на результатах", - сказал Кравец.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кравец в чемпионате Турции забил в 7 матчах 5 голов и отдал 1 ассист.

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В статье: Артем Кравец Коньяспор (Конья)
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Источник:
sport.ua

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