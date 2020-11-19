Артем Кравец: Не хотел быть вторым нападающим в Динамо, сидеть на замене

Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец рассказал, почему он в сентябре покинул " Динамо ", пробыв в команде чуть больше месяца.

— Ранее, когда вы были в "Динамо", появилась скандальная информация о вашей слабой физической форме. И вы, опровергая эти слухи, опубликовали данные тренировки, которые говорили о вашем хорошем уровне физической формы. Задела вас тогда та новость?

— Это было сделано на эмоциях. Я не могу сказать, что я жалею о том поступке. Я не жалею, потому что это — правда. Я приблизительно месяц находился в команде, я знаю, какие у меня были показатели по физической форме, потому что я за этим следил. И опубликовать прямо противоположное мнение для меня было очень обидным. И могу сказать честно: за месяц пребывания в "Динамо" только перед уходом, потому что начала болеть задняя поверхность бедра, я действительно провел пару плохих тренировок в связи с физическим состоянием. Но после этих двух тренировок прошла боль, и я восстановился. В период восстановления я не хотел рисковать, рваться в бой, поэтому я себя приберег на период этих двух тренировок. И потом я вернул свою нормальную форму.

По физическим данным у меня было все в порядке, не было никаких проблем. Поэтому мне стало очень обидно, когда я прочитал ту новость. А потом в итоге все сказали, и главный тренер сказал, что это все неправда. И я, в принципе, этим доволен. И вообще за весь мой период пребывания в "Динамо" после возвращения, хоть он был и недолгим, все было на самом деле в работе. У меня еще большее уважение появилось к Луческу и у нас было понимание друг друга. При расставании все было нормально, мы расстались, пожав друг другу руки.

— Вы сказали, что ушли из "Динамо", понимая, что не будет такой игровой практики, как вам хотелось бы. Вы об этом узнали от Луческу?

— Никто так прямым текстом не говорит об этом. Такого футболисту никто никогда не скажет. Мне не 20-25 лет. Я довольно давно в футболе, и я понимаю, когда на кого-то больше рассчитывают, а на кого-то меньше. Это мое впечатление и мое мнение. И инициатива ухода из команды исходила именно от меня. Я хотел быть основным нападающим "Динамо", в которого верят. То есть, на человека рассчитывают, но, допустим, у него не получается что-то по игре. Тогда ищутся другие варианты, тогда выпускают кого-то другого и дают ему шанс, основного форварда меняя. Это нормальная история. Но быть вот этим вторым нападающим, сидеть на замене — я не хотел. Это и есть вся история. Уже закрывалось трансферное окно, чего-то ждать я не хотел, потому что "Коньяспор" на тот момент еще не взял нападающего и интерес ко мне, к моей персоне у них оставался большим. Поэтому я не хотел терять время и просто воспользовался этой возможностью все быстро сделать. Не хотел пропускать какие-то игры, какой-то период. Не хотел терять форму, которая в конце прошлого сезона у меня была на хорошем уровне. Я считаю, что сделал все правильно.