Марьян Швед вернулся в состав Мехелена после проблем со здоровьем

Украинский вингер бельгийского клуба "Мехелен" Марьян Швед не попадал в заявку своей команды в двух последних матчах чемпионата с "Брюгге" и "Шарлеруа" (в последний раз играл еще 17 октября - с "Кортрейком").

Теперь стало известно, что атакующий полузащитник находился на больничном.

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Проблемы со здоровьем для Марьяна уже позади, он вернулся в строй, тренируется в общей группе и готовится к поединку своей команды с "Зюлте-Варегемом". Он состоится в воскресенье, 22 ноября.

Сейчас "Мехелен" занимает 15 место, в активе команды 9 очков и игра в запасе.