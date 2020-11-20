Марьян Швед вернулся в состав Мехелена после проблем со здоровьем
В воскресенье - матч лиги
Украинский вингер бельгийского клуба "Мехелен" Марьян Швед не попадал в заявку своей команды в двух последних матчах чемпионата с "Брюгге" и "Шарлеруа" (в последний раз играл еще 17 октября - с "Кортрейком").
Теперь стало известно, что атакующий полузащитник находился на больничном.
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Проблемы со здоровьем для Марьяна уже позади, он вернулся в строй, тренируется в общей группе и готовится к поединку своей команды с "Зюлте-Варегемом". Он состоится в воскресенье, 22 ноября.
Сейчас "Мехелен" занимает 15 место, в активе команды 9 очков и игра в запасе.
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Источник:meta-ratings
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 20:48
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