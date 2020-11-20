Чигринский и Шахов вернулись в состав АЕК

Украинские легионеры греческого клуба АЕК из столицы, города Афины, центральный защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов, вернулись к тренировкам с командой в общей группе после того, как в начале ноября сдали положительные тесты на COVID-19.

В субботу, 21 ноября, АЕК сдаст повторные тесты на коронавирус.

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Впереди у команды матч чемпионата Греции в воскресенье, 22 ноября с "Ларисой" (АЕЛ 1964).

А на неделе в четверг, 26 ноября, АЕК проведет поединок Лиги Европы дома с луганской "Зарей", сообщает сайт АЕК.