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Чигринский и Шахов вернулись в состав АЕК

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Оба могут сыграть с "Зарей"

Чигринский и Шахов вернулись в состав АЕК
Новина українською

Украинские легионеры греческого клуба АЕК из столицы, города Афины, центральный защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов, вернулись к тренировкам с командой в общей группе после того, как в начале ноября сдали положительные тесты на COVID-19.

В субботу, 21 ноября, АЕК сдаст повторные тесты на коронавирус.

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Впереди у команды матч чемпионата Греции в воскресенье, 22 ноября с "Ларисой" (АЕЛ 1964).

А на неделе в четверг, 26 ноября, АЕК проведет поединок Лиги Европы дома с луганской "Зарей", сообщает сайт АЕК.

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В статье: Дмитрий Чигринский Евгений Шахов АЕК (Афины) Лига Европы Чемпионат Греции
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