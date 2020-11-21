Рига с Дебелко третий раз подряд стала Чемпионом Латвии

За два тура до конца сезона "Рига" Романа Дебелко стала чемпионом Литвы. Украинец в победном матче против "Тукумса 2000" появился на поле после замены.

Для форварда это уже второй трофей в составе латвийского коллектива и четвертый в его зарубежной карьере. Ранее дважды Дебелко праздновал победу с "Левадией": в Кубке и чемпионате Эстонии. "Рига" же становится чемпионом страны в третий раз подряд, при том, что клуб был основан в 2015 году.

В текущем сезоне Роман провел за свою команду 25 игр во всех турнирах, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действителен до конца этого года.