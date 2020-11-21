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С Колосом тренируется еще один экс-игрок сборной Украины

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Денис Олейник поддерживает форму в Коваливке

С Колосом тренируется еще один экс-игрок сборной Украины
Новина українською

Бывший полузащитник ряда отечественных клубов и сборной Украины тренируется вместе с "Колос".

Олейник поддерживает форму с подопечными Руслана Костишина после завершения чемпионата в Финляндии, где он выступает за "СИК".

Однако о переходе речь пока речь не идет, ведь контракт 33-летнего игрока с текущим клубом еще действителен до конца следующего года. В этом сезоне в составе финского коллектива игрок провел 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Выступления в чемпионате команда завершила на седьмом месте.

В чемпионате Украины Олейник провел 138 игр, выступая за "Динамо", "Металлист", "Днепр", "Арсенал" и "Нефтяник". В 2007 году на его счету выигранный трофей Премьер Лиги вместе с "бело-синими". В составе сборной Украины в активе Дениса 12 поединков.

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В статье: Денис Олейник
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Источник:
sport.ua

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