Зинченко не тренировался с Ман Сити перед Тоттенхэмом из-за коронавирусных ограничений

Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на матч со "шпорами" из-за правил медицинского протокола в Англии. Об этом сообщает Tribuna.com.

Игрок должен был сдать два негативных тесты по возвращении из лагеря национальной сборной Украины в Манчестер. Обе пробы оказались отрицательным, однако результат второго из них футболист получил только в день матча с "Тоттенхэмом".

Все это время игрок тренировался самостоятельно на поле, однако ему нельзя было заходить в помещение базы "Сити". Скорее всего, уже в воскресенье, 22 ноября, игрок вернется к тренировкам с командой. Существует вероятность, что необходим будет еще и третий тест.

В этом сезоне Зинченко провел три матча за "горожан", два из которых в Лиге Чемпионов и один в АПЛ. В чемпионате украинец сыграл всего 12 минут, в то время как в ЛЧ 158. Последний раз Александр выходил на поле за свой клуб в матче с "Олимпиакосом".