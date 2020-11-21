Зинченко не тренировался с Ман Сити перед Тоттенхэмом из-за коронавирусных ограничений
Всему вина правила Великобритании
Александр Зинченко
Игрок должен был сдать два негативных тесты по возвращении из лагеря национальной сборной Украины в Манчестер. Обе пробы оказались отрицательным, однако результат второго из них футболист получил только в день матча с "Тоттенхэмом".
Все это время игрок тренировался самостоятельно на поле, однако ему нельзя было заходить в помещение базы "Сити". Скорее всего, уже в воскресенье, 22 ноября, игрок вернется к тренировкам с командой. Существует вероятность, что необходим будет еще и третий тест.
В этом сезоне Зинченко провел три матча за "горожан", два из которых в Лиге Чемпионов и один в АПЛ. В чемпионате украинец сыграл всего 12 минут, в то время как в ЛЧ 158. Последний раз Александр выходил на поле за свой клуб в матче с "Олимпиакосом".
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