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Зинченко не тренировался с Ман Сити перед Тоттенхэмом из-за коронавирусных ограничений

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Всему вина правила Великобритании

Зинченко не тренировался с Ман Сити перед Тоттенхэмом из-за коронавирусных ограничений
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Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на матч со "шпорами" из-за правил медицинского протокола в Англии. Об этом сообщает Tribuna.com.

Игрок должен был сдать два негативных тесты по возвращении из лагеря национальной сборной Украины в Манчестер. Обе пробы оказались отрицательным, однако результат второго из них футболист получил только в день матча с "Тоттенхэмом".

Все это время игрок тренировался самостоятельно на поле, однако ему нельзя было заходить в помещение базы "Сити". Скорее всего, уже в воскресенье, 22 ноября, игрок вернется к тренировкам с командой. Существует вероятность, что необходим будет еще и третий тест.

В этом сезоне Зинченко провел три матча за "горожан", два из которых в Лиге Чемпионов и один в АПЛ. В чемпионате украинец сыграл всего 12 минут, в то время как в ЛЧ 158. Последний раз Александр выходил на поле за свой клуб в матче с "Олимпиакосом".

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Александр Зинченко коронавирус
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Источник:
Tribuna.com

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