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Ференцварош Реброва минимально победил и продолжает лидировать в чемпионате

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Зубков не попал в заявку, а Харатин отыграл 64 минуты

Ференцварош Реброва минимально победил и продолжает лидировать в чемпионате
Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Венгрии "Ференварош" на выезде минимально обыграл "Гонвед".

Победу подопечным Сергея Реброва принес левый защитник Марсель Гейстер - немец отметился забитым мячем на 26-й минуте встречи.

Украинский вингер Александр Зубков не попал в заявку гостей на этот поединок, а вот полузащитник Игорь Харатин провел на поле 64 минуты.

"Ференцварош" лидирует в чемпионате, имея в своем активе 23 очка и два матча в запасе.

Дальше команде Реброва предстоит встретиться с туринским "Ювентусом" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Гонвед (Будапешт) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков
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