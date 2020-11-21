Ференцварош Реброва минимально победил и продолжает лидировать в чемпионате
Зубков не попал в заявку, а Харатин отыграл 64 минуты
В рамках 11-го тура чемпионата Венгрии "Ференварош" на выезде минимально обыграл "Гонвед".
Победу подопечным Сергея Реброва принес левый защитник Марсель Гейстер - немец отметился забитым мячем на 26-й минуте встречи.
Украинский вингер Александр Зубков не попал в заявку гостей на этот поединок, а вот полузащитник Игорь Харатин провел на поле 64 минуты.
"Ференцварош" лидирует в чемпионате, имея в своем активе 23 очка и два матча в запасе.
Дальше команде Реброва предстоит встретиться с туринским "Ювентусом" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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