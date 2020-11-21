Ференцварош Реброва минимально победил и продолжает лидировать в чемпионате

В рамках 11-го тура чемпионата Венгрии "Ференварош" на выезде минимально обыграл "Гонвед".

Победу подопечным Сергея Реброва принес левый защитник Марсель Гейстер - немец отметился забитым мячем на 26-й минуте встречи.

Украинский вингер Александр Зубков не попал в заявку гостей на этот поединок, а вот полузащитник Игорь Харатин провел на поле 64 минуты.

"Ференцварош" лидирует в чемпионате, имея в своем активе 23 очка и два матча в запасе.

Дальше команде Реброва предстоит встретиться с туринским "Ювентусом" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.