Яремчук сдал положительный тест на коронавирус – СМИ

Форвард "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.

Украинец числился в заявке команды на сегодняшний матч чемпионата с "Шарлеруа", однако теперь будет вынужден самоизолироваться.

Отметим, что Яремчук уже получал положительный тест на коронавирус в начале августа. Но повторный результат тогда дал отрицательный результат.

В этом сезоне на счету Яремчука 8 голов в 15 матчах за "Гент".