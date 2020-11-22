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Яремчук сдал положительный тест на коронавирус – СМИ

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(1 голосов)

Украинский форвард мог подхватить вирус в лагере сборной

Яремчук сдал положительный тест на коронавирус – СМИ
Новина українською

Форвард "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.

Украинец числился в заявке команды на сегодняшний матч чемпионата с "Шарлеруа", однако теперь будет вынужден самоизолироваться.

Отметим, что Яремчук уже получал положительный тест на коронавирус в начале августа. Но повторный результат тогда дал отрицательный результат.

В этом сезоне на счету Яремчука 8 голов в 15 матчах за "Гент".

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
22.11.2020 в 13:21
Эти повторные положительные тесты на ковид напоминают мне игру в лотерею. По-моему результаты тестов получают в лабораториях именно так.
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Artemanat (Кривой Рог)
22.11.2020 в 12:23
Только набирает форму и начинает забивать сразу или травма или это ковид
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0
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