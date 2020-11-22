Яремчук сдал положительный тест на коронавирус – СМИ
Украинский форвард мог подхватить вирус в лагере сборной
Форвард "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.
Украинец числился в заявке команды на сегодняшний матч чемпионата с "Шарлеруа", однако теперь будет вынужден самоизолироваться.
Отметим, что Яремчук уже получал положительный тест на коронавирус в начале августа. Но повторный результат тогда дал отрицательный результат.
В этом сезоне на счету Яремчука 8 голов в 15 матчах за "Гент".
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
22.11.2020 в 13:21
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Artemanat (Кривой Рог)
22.11.2020 в 12:23
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