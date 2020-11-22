Милевский и Нойок отметились голами в матче с Городеей

Артём Милевский прервал свою 820-минутную безголевую серию в матче с "Городеей" (4:1).

Экс-форвард сборной Украины вышел на поле на 75-й минуте встречи, а уже через несколько минут поразил ворота соперника. 35-летний Милевский отметился впервые с 20 июня, когда он поразил ворота все той же "Городеи".

Финальную точку в поединке поставил Александр Нойок точным ударом на последней минуте основного времени.

Еще один украинец Евгений Хачериди, как и Нойок, провёл на поле всю игру. Оба завершили матч с желтой карточкой в пассиве.