Милевский и Нойок отметились голами в матче с Городеей
Украинцы ярко проявили себя
Артём Милевский прервал свою 820-минутную безголевую серию в матче с "Городеей" (4:1).
Экс-форвард сборной Украины вышел на поле на 75-й минуте встречи, а уже через несколько минут поразил ворота соперника. 35-летний Милевский отметился впервые с 20 июня, когда он поразил ворота все той же "Городеи".
Финальную точку в поединке поставил Александр Нойок точным ударом на последней минуте основного времени.
Еще один украинец Евгений Хачериди, как и Нойок, провёл на поле всю игру. Оба завершили матч с желтой карточкой в пассиве.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- “Над этим можно посмеяться”. Вратарь Байера забил нелепый автогол, но был спасен Драговичем
- Ляп тер Штегена, испорченный юбилей Месси. Атлетико - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола
- Гармаш подписал новый длительный контракт с Динамо – ТаТоТаке
- С Колосом тренируется еще один экс-игрок сборной Украины
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2020 в 15:46
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...