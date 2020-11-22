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Милевский и Нойок отметились голами в матче с Городеей

Наши за границей
(2 голосов)

Украинцы ярко проявили себя

Милевский и Нойок отметились голами в матче с Городеей
Новина українською

Артём Милевский прервал свою 820-минутную безголевую серию в матче с "Городеей" (4:1).

Экс-форвард сборной Украины вышел на поле на 75-й минуте встречи, а уже через несколько минут поразил ворота соперника. 35-летний Милевский отметился впервые с 20 июня, когда он поразил ворота все той же "Городеи".

Финальную точку в поединке поставил Александр Нойок точным ударом на последней минуте основного времени.
Еще один украинец Евгений Хачериди, как и Нойок, провёл на поле всю игру. Оба завершили матч с желтой карточкой в пассиве.

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Александр Нойок Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2020 в 15:46
А толку? Можуть після чемпіонства взагалі не потрапити у єврокубки.
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