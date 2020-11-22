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Судьба чемпионства Беларуси для Григорчука решится в последнем туре

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(1 голосов)

Шахтер Солигорск и БАТЭ одержали синхронные победы

Судьба чемпионства Беларуси для Григорчука решится в последнем туре
Новина українською

Чемпионат Беларуси подходит к завершению. Сегодня был сыгран предпоследний тур, где два главных претендента на титул "Шахтер" Солигорск и "БАТЭ" одержали по победе.

Украинский наставник белорусских "горняков" Роман Григорчук вместе со своими подопечными победил на выезде "Рух" из Бреста со счетом 1:2, получив 56 очков. В то время как борисовцы дома разгромили "Белшина" со счетом 5:0, увеличив количество зачетных пунктов до 57.

Таким образом перед последним туром между конкурентами разрыв всего в один балл. Солигорский "Шахтер" в финальном матче на своем стадионе встретится с 10-м местом чемпионата ФК "Минск", который уже не имеет турнирных задач. В то время как "БАТЭ" приедет в гости к мотивированному минского "Динамо". Столичный клуб до сих пор претендует на бронзу, которое позволяет квалифицироваться в еврокубки.

Заметим, что оба претендента на титул недавно, 7 ноября, встречались в очном противостоянии. В том матче победитель не был выявлен и он закончился со счетом 1:1.

В противовес "БАТЭ", который рекордные 15 раз становился чемпионом Беларуси, "Шахтер" Солигорск может похвастаться только одним - в 2005 году. Однако вице-чемпионом борисовцы становились пять раз, в то время как "горняки" - шесть.

Напомним, что Роман Григорчук возглавил солигорский "Шахтер" по ходу этого сезона, сменив на посту наставника команды Юрия Вернидуба.

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В статье: Роман Григорчук Юрий Вернидуб Беларусь
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
22.11.2020 в 19:22
Григорчук очень толковый тренер, но не очень везучий, предполагаю что чемпионом его каманда не станет
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