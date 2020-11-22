Петряк реализовал пенальти и помог Фехервару победить

В матче 11-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" дома уверенно обыграл "Диошдьер" со счетом 3:0.

Третий мяч хозяев в этом поединке забил Иван Петряк - украинский вингер реализовал 11-метровый удар на 91-й минуте. Этот мяч стал 4-м в текущем сезоне национального первенства Венгрии для 26-летнего Петряка.

После 11-ти туров "Фехервар" имеет в своем активе 19 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата "Ференцвароша" на 4 очка.