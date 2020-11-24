Зинченко вернулся к тренировкам в составе Сити и летит на матч с Олимпиакосом

Украинский игрок Александр Зинченко вернулся к тренировкам в составе " Манчестер Сити ".

Во вторник украинец занимался в общей группе и попал в заявку команды на выездной поединок 4-го тура Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

Напомним, что после возвращения из лагеря сборной Украины Александр пропустил последний матч "Сити" в АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2) из-за тестирования на коронавирус.

Также отметим, что на счету защитника в текущем сезона лишь три игры (170 минут) в составе команды Хосепа Гвардиолы. Часть сезона украинский защитник пропустил из-за повреждения.