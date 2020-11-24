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Зинченко вернулся к тренировкам в составе Сити и летит на матч с Олимпиакосом

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Зинченко вернулся к тренировкам в составе Сити и летит на матч с Олимпиакосом
Новина українською

Украинский игрок Александр Зинченко вернулся к тренировкам в составе "Манчестер Сити".

Во вторник украинец занимался в общей группе и попал в заявку команды на выездной поединок 4-го тура Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

Напомним, что после возвращения из лагеря сборной Украины Александр пропустил последний матч "Сити" в АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2) из-за тестирования на коронавирус.

Также отметим, что на счету защитника в текущем сезона лишь три игры (170 минут) в составе команды Хосепа Гвардиолы. Часть сезона украинский защитник пропустил из-за повреждения.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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