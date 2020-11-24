Зинченко вернулся к тренировкам в составе Сити и летит на матч с Олимпиакосом
Алекс снова в обойме
Украинский игрок Александр Зинченко вернулся к тренировкам в составе "
Во вторник украинец занимался в общей группе и попал в заявку команды на выездной поединок 4-го тура Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".
Напомним, что после возвращения из лагеря сборной Украины Александр пропустил последний матч "Сити" в АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2) из-за тестирования на коронавирус.
Также отметим, что на счету защитника в текущем сезона лишь три игры (170 минут) в составе команды Хосепа Гвардиолы. Часть сезона украинский защитник пропустил из-за повреждения.
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Источник:Твиттер Манчестер Сити
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