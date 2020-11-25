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Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе Андрея в Фенербахче

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Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе Андрея в Фенербахче
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Вадим Шаблий, агент вингера английского "Вест Хэм" и национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко, назвал фейком информацию об этом трансфере, сообщает ТаТоТаке.

К тому времени, пока закончится контракт Андрея с молотобойцами, речь не идет ни о каком переходе, в частности в Турцию.

А контракт Ярмоленко с молотобойцами действует до 30 июня 2022 года, - отметил ведущий программы Михаил Спиваковский.

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31-летний Ярмоленко выступает в "Вест Хэм" с 2018 года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фенербахче (Стамбул) Вадим Шаблий Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
ТаТоТаке

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