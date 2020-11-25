Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе Андрея в Фенербахче
Не будет этого
Вадим Шаблий, агент вингера английского "Вест Хэм" и национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко, назвал фейком информацию об этом трансфере, сообщает ТаТоТаке.
К тому времени, пока закончится контракт Андрея с молотобойцами, речь не идет ни о каком переходе, в частности в Турцию.
А контракт Ярмоленко с молотобойцами действует до 30 июня 2022 года, - отметил ведущий программы Михаил Спиваковский.
31-летний Ярмоленко выступает в "Вест Хэм" с 2018 года.
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Источник:ТаТоТаке
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