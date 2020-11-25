Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе Андрея в Фенербахче

Вадим Шаблий, агент вингера английского "Вест Хэм" и национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко, назвал фейком информацию об этом трансфере, сообщает ТаТоТаке.

К тому времени, пока закончится контракт Андрея с молотобойцами, речь не идет ни о каком переходе, в частности в Турцию.

А контракт Ярмоленко с молотобойцами действует до 30 июня 2022 года, - отметил ведущий программы Михаил Спиваковский.