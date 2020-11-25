Гвардиола включил Зинченко в символическую сборную, составленную из игроков, которых он тренировал
Но с одним немаловажным условием от спонсора Сити
Главный тренер "
Вошел в эту команду и украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
"Вообще, Зинченко – 10-й номер, но в Манчестер Сити играет слева в защите. Именно поэтому он приложил неимоверные усилия для этого. Он обладает невероятными характеристиками. Это умный и открытый парень. Зинченко – веселый и имеет невероятное сердце", - сказал Пеп.
В целом сборная Гвардиолы/Puma выглядит так: Скотт Карсон, Александр Зинченко, Венсан Компани, Кайл Уокер, Сейду Кейта, Фернандиньо, Давид Сильва, Франсеск Фабрегас, Самюэль Это′О, Серхио Агуэро и Тьерри Анри.
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