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Гвардиола включил Зинченко в символическую сборную, составленную из игроков, которых он тренировал

Наши за границей
(2 голосов)

Но с одним немаловажным условием от спонсора Сити

Гвардиола включил Зинченко в символическую сборную, составленную из игроков, которых он тренировал
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал. Правда речь идет только о тех спортсменах, которые сотрудничают с компанией Puma, которая с 2019 года является спонсором английского клуба.

Вошел в эту команду и украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

"Вообще, Зинченко – 10-й номер, но в Манчестер Сити играет слева в защите. Именно поэтому он приложил неимоверные усилия для этого. Он обладает невероятными характеристиками. Это умный и открытый парень. Зинченко – веселый и имеет невероятное сердце", - сказал Пеп.

В целом сборная Гвардиолы/Puma выглядит так: Скотт Карсон, Александр Зинченко, Венсан Компани, Кайл Уокер, Сейду Кейта, Фернандиньо, Давид Сильва, Франсеск Фабрегас, Самюэль Это′О, Серхио Агуэро и Тьерри Анри.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Puma Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 17:24
Цена Зинченко на трасфермаркете выросла вдвое
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