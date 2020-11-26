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Галатасарай возобновил интерес к Яремчуку

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Турецкий клуб вернулся к варианту с украинцем

Галатасарай возобновил интерес к Яремчуку
Новина українською

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим намерен усилить команду забивным нападающим и обратился с этой просьбой к руководству турецкого клуба.

При этом, как сообщает A Spor, коллегиальным решением было решено в первую очередь проработать вариант с подписанием 24-летнего форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука.

Стамбульский клуб уже вышел на контакт с одним из агентов, который работает на бельгийском рынке, чтобы проработать возможное подписание украинца.

Кроме того, в ближайшее время представители "Галатасарая" планируют выйти на контакт с самим Яремчуком, чтобы уточнить у того желание продолжить карьеру в Турции. Ранее украинец был не против перебраться в Стамбул, и если он не поменял позицию, то "Галатасарай" будет пытаться согласовывать условия его приобретения у "Гента".

Напомним, что об интересе к Яремчуку со стороны "Галатасарая" появлялись еще в прошлом году, но тогда дальше слухов дело не зашло.

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В статье: Роман Яремчук Галатасарай (Стамбул) Гент
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