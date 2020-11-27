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Чигринский: Даже при 0:1 были убеждены, что вдесятером переломим игру с Зарей

Наши за границей
(1 голосов)

Чувствовали свое превосходство в игре

Чигринский: Даже при 0:1 были убеждены, что вдесятером переломим игру с Зарей
Новина українською

Украинский центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский проанализировал матч Лиги Европы с луганской "Зарей", в котором команда легионера потерпела поражение 0:3.

До удаления ход встречи был под нашим контролем, мы демонстрировали хорошую игру. А когда наш игрок [еще один украинец Евгений Шахов] получил красную карточку, мы бросились исправлять ситуацию, побежали вперед. Соперник воспользовался численным преимуществом и забил.

Чигринский не считает ошибкой АЕК желание забить гол в ответ.

Кто-то посмотрит на окончательный счет и скажет, что наши действия были неправильные. Но я не считаю, что мы потеряли контроль над игрой. Даже при 0:1 мы вдесятером были убеждены, что сможем переломить игру. К концу матча мы видели, что "Заря" не была намного лучше нас. Они просто воспользовались нашими ошибками.

Дмитрий отмечает, что АЕК все еще питает надежды на выход из группы в плей-офф.

В команде никто не собирается сдаваться. У нас 2 матча. В этой игре у нас негативный результат, но мы должны смотреть вперед и двигаться дальше, - цитирует OnSports.

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В статье: Дмитрий Чигринский Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лига Европы
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Комментарии (2)
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СашаXM (Хмельницкий)
27.11.2020 в 12:33
та и щас тебе не кажется что отыграетесь еще? ))
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zharikss (Секешфехервар)
27.11.2020 в 12:12
Що ти думав??другий гол...тебе як стовпа оббігли)))
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