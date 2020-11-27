Чигринский: Даже при 0:1 были убеждены, что вдесятером переломим игру с Зарей
Чувствовали свое превосходство в игре
Украинский центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский проанализировал матч Лиги Европы с луганской "
До удаления ход встречи был под нашим контролем, мы демонстрировали хорошую игру. А когда наш игрок [еще один украинец Евгений Шахов] получил красную карточку, мы бросились исправлять ситуацию, побежали вперед. Соперник воспользовался численным преимуществом и забил.
Чигринский не считает ошибкой АЕК желание забить гол в ответ.
Кто-то посмотрит на окончательный счет и скажет, что наши действия были неправильные. Но я не считаю, что мы потеряли контроль над игрой. Даже при 0:1 мы вдесятером были убеждены, что сможем переломить игру. К концу матча мы видели, что "Заря" не была намного лучше нас. Они просто воспользовались нашими ошибками.
Дмитрий отмечает, что АЕК все еще питает надежды на выход из группы в плей-офф.
В команде никто не собирается сдаваться. У нас 2 матча. В этой игре у нас негативный результат, но мы должны смотреть вперед и двигаться дальше, - цитирует OnSports.
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