Чигринский: Даже при 0:1 были убеждены, что вдесятером переломим игру с Зарей

Украинский центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский проанализировал матч Лиги Европы с луганской " Зарей ", в котором команда легионера потерпела поражение 0:3.

До удаления ход встречи был под нашим контролем, мы демонстрировали хорошую игру. А когда наш игрок [еще один украинец Евгений Шахов] получил красную карточку, мы бросились исправлять ситуацию, побежали вперед. Соперник воспользовался численным преимуществом и забил.

Чигринский не считает ошибкой АЕК желание забить гол в ответ.

Кто-то посмотрит на окончательный счет и скажет, что наши действия были неправильные. Но я не считаю, что мы потеряли контроль над игрой. Даже при 0:1 мы вдесятером были убеждены, что сможем переломить игру. К концу матча мы видели, что "Заря" не была намного лучше нас. Они просто воспользовались нашими ошибками.

Дмитрий отмечает, что АЕК все еще питает надежды на выход из группы в плей-офф.