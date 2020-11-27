Полный провал. Итоги Еврокубковой недели украинских легионеров

Прошедшая Еврокубковая неделя украинцев за границей была провальной. Они не играли из-за коронавируса и травм, просто проигрывали конкуренцию за место в составе. А те, кто выходил на поле - проигрывали. Лишь команды Александра Зинченко и Андрея Лунина победили. Но ведь сами украинцы наиграли лишь 12 минут.

"Ференцварош"

Единственная команда с украинским легионером в стартовом составе, однозначно заслужившая комплименты - это "Ференцварош". Хотя и он в итоге проиграл. Проиграл обидно и незаслуженно, в добавленное время. После 1:4 в Будапеште в Турине ожидали очередного избиения. Gazzetta Dello Sport ожидал "карусель голов". Предпосылок к плотной игре, казалось, не было. А в итоге итальянская пресса хвалила храбрых гостей, песочила свою невзрачную команду. Андреа Пирло признавал потери контроля над игрой, неудачный прессинг, очень медленную игру без флангов. Все признали игру Фради на равных.

Сергей Ребров умно решил перейти с 4-3-3 на 3-4-3, умно вместо "фальшивой девятки" опорника Исаэля выпустил "фальшивую девятку" быстрого вингера Узуни. В итоге забившего. Травма Игоря Харатина также, как оказалось, помогла, поскольку добавила техники и мобильности центру поля. Венгры вроде бы владели мячом 34 процента времени, но никакого "автобуса" не было. Их быстрые выходы в атаку в первом тайме были более опасными, чем потуги итальянцев, во втором тайме они чётко замедляли игру и отдаляли её от ворот благодаря смелой высокой линии обороны. Пусть и пропустили из-за неё в итоге.

Как отыграл Александр Зубков свои 70 минут? В опросе на Nemzeti Sport его традиционно назвали худшим. Зато Tuttosport и Gazzetta Dello Sport поставили наивысшую оценку в команде. Он разворачивал контратаки вместе со всеми, дважды опасно пробивал по воротам издали (дважды блокировали). Был вторым в команде по пасам в решающей трети поля, вторым на поле по "кроссам", первым по попыткам дриблинга. С другой стороны, с ужасным процентом успеха. По потерям мяча (20) стал первым вместе с Куадрадо, отдал лишь 19 передач в целом. Его среднее расположение на поле было ниже Узуни и Нгуена.

Зубков может и должен играть точнее, лучше.

Ребров рассказал, что призвал игроков гордиться своим выступлением. Особенно - компактностью и быстрым привыканием к пяти в линии обороны, что на тренировках почти не наигрывали. Именно последнее - главный признак растущего класса команды.

Остальные в Лиге Чемпионов

"Лацио" переиграл "Зенит" со счётом 3:1. Ярослав Ракицкий был первым в своей команде по пасам и касаниям мяча, вторым на поле. Вторым на поле по выбитым мячам. И даже отдал ассист, пройдя вперёд и забросив мяч в штрафную Дзюбе. Был вторым на поле и по длинным пасам (10) с 50-ю процентами точности. В голах соперника не виноват. Тем не менее, в целом результат команды слаб. Одно очко, восемь пропущенных в четырёх матчах и последнее место в группе.

Результат "Манчестер Сити" как раз замечателен - 12 очков и стопроцентное место в 1/8 финала. Однако в матче против "Олимпиакоса" в Греции (1:0) Александр Зинченко отыграл лишь 12 минут. А Андрей Лунин вновь остался в запасе "Реала". И в победном матче против "Интера" в Милане (2:0). Мадридцы вторые в своей группе.

"Гент"

Переход на схему 3-5-2 постепенно стабилизировал "Гент". В лиге он добыл семь очков в трёх матчах, в том числе и 1:0 в гостях против "Шарлеруа", делившего первое место. Этот матч тренер "Црвены Звезды" Деян Станкович назвал лучшим в сезоне для "буйволов". И против самих белградцев в Лиге Европы получились два весьма приличных матча. Вчерашний дома был выигран со счётом 27:4 по ударам по воротам с 71-им процентом владения мячом. Вот только в очковом плане сербская спарка закончилась нулём, официально лишив бельгийцев каких-либо шансов на выход из группы. ЛЕ провалена.

Роман Яремчук выбыл из-за коронавируса, нет и центрфорвардов Депуатра и Кляйндинста. Поэтому в последнее время Роман Безус получает место в атакующем тандеме. Вчера он закончил с показателями ударов уровня Златана и Криштиану Роналду - восемь. Из них четыре нанёс из пределов штрафной. В том числе и два головой. Но в створ ворот попал лишь один, и тот вратарь взял. Именно недостаток остроты в штрафной главный тренер Вим Де Деккер назвал главной причиной поражения. А игру Романа в подыгрыше Nieuwsblad описал так: "Выглядело как Кубик Рубика. Непонятно, где он видел решения".

По активности Безус был лучшим. Первым на поле по касаниям мяча в штрафной соперника (7) и заработанным фолам. Вторым по дриблингу (6) и дуэлям (14, десять побед). С другой стороны, его "эффективность" выражалась в тех неточных ударах, в последнем месте в команде по процентам точных передач (64), во втором на поле по общему числу потерь мяча - 20. В итоговом результате - 0:2.

"Слован" Либерец

"Слован" уступил дома с таким же счётом. Правда, более сильной команде - "Хоффенхайму". И начал пропускать не на первой минуте, а на 77-ой. До этого же вратарю Нгуену при всех 72-ух процентах владения мячом соперником пришлось совершать один сейв. И всё же то ли простой вратаря, то ли постоянное давление немцев сыграли злую шутку. Филипп упустил тот мяч, который был обязан брать, как сам он сказал, в ста случаях из ста. А затем пропустил и с пенальти. Наставник команды Павел Хофтых говорил о "дешёвых" пропущенных и об отсутствии шансов соперника забить до этого, о хорошей игре.

В последнее время "Слован" играет слабо. Хотя по объективным причинам. Без 15-ти игроков команды, вылетевших из-за коронавируса и травм, он получил 0:5 в Германии, ещё до того - 1:5 в Белграде. Уже после возвращения большинства и перед отчётным матчем проиграл дома региональное дерби "Яблонецу" - 1:3. Так что такая борьба с "Хоффенхаймом" дома даже может быть записана в актив. Тем более, что Хофтых называет сам групповой турнир ЛЕ подарком. Но результат налицо. Третье поражение в ЛЕ подряд и лишь призрачные шансы выйти из группы L. Он будет бороться за третье место с "Гентом".

Тарас Качараба лишь в ноябре вернулся после месячного отсутствия. Успел и забить гол "Теплице" в победном (2:1) матче, и вместе со всеми получить 0:5 в Хоффенхайме, и отыграть вчера. Он стал вторым в команде по передачам вообще и на поле по длинным (16). Хотя лишь шесть из них были точными. Вторым на поле по выбитым мячам (5) и заработанным фолам, первым по перехватам. В голах не виноват. Плодотворно поработал.

"Лех"

"Лех" как раз упустил отличный шанс. Как написала Gazeta Wyborcza, он уже держал "Стандард" на вилке. Но не съел, а, как заявил вратарь Беднарек, сам выстрелил себе в колено. В первом тайме "железнодорожники" как раз играли плохо, лишь отбивались. Зато на его последних секундах получили шанс благодаря удалению Оларе, в начале второго устроили штурм, забили на 60-ой минуте. Но тут же пропустили на 63-ей с контратаки, сняли давление, также остались вдесятером на 74-ой минуте, а на последних секундах матча пропустили с навеса и удара головой. Типичное лузерское портфолио.

Богдан Бутко получил первые игровые минуты в Лиге Европы в сезоне. Было заметно, что он опасается, осторожничает. Вперёд шёл редко и не быстро. Неплотно прикрывал подачи. А подавали с его фланга до перерыва ОЧЕНЬ много. Два сложных сейва вратаря состоялись после таких забросов. Он получил жёлтую карточку за грязный подкат. А во втором тайме как раз шёл слишком далеко вперёд, оставляя трёх других защитников позади. Из-за этого первый гол бельгийцев и пришёл с его фланга. Второй, кстати, также. Правда, там Бутко был в своей штрафной вдалеке от авторов ассиста и гола.

По показателям дуэлей (три выигранных из девяти), точности передач и т.д. ему нечем похвалиться. По потерям мяча он был вторым на поле. Даже Василий Кравец, вышедший на замену лишь на 64-ой минуте, выглядел активнее. Сразу же забросил в штрафную с левого фланга, вскоре - ещё раз. Хотя и у него брака было много, из семи дуэлей он выиграл лишь две, также получил жёлтую. А с его лучшего "кросса" партнёр по команде немного не попал.

"Лех" лишь с двумя победами в последних девяти матчах во всех турнирах. Столько же, кстати, у "Стандарда". Этого кризисного соперника можно было переиграть и сократить отставание от 1-2 мест лишь до двух очков. А так оно составляет пять за два тура до финиша. Более того - уже в третий раз подряд во всех турнирах познаньцы пропускают решающий гол в концовке.

АЕК

Матч АЕК - "Заря" украинские болельщики должны были просмотреть. Поэтому я сосредоточусь на реакции греческих болельщиков и журналистов на него. Она проста. Ужас, провал, унижение, один из худших матчей АЕКа в Еврокубках за последние годы. "Полностью безвредный" и "выброшенный на свалку" первый тайм без ударов в створ ворот. Тайм, ставший "формальной процедурой". А уже при 0:1 депрессивные болельщики выдавали комменты вроде "время есть, таланта нет". Отметили и ужасную ошибку запасного вратаря Атанасиадиса, вдруг получившего шанс после 17-ти месяцев без единого матча за клуб.

Больше всех, что логично, критиковали главного тренера Массимо Карреру. За приверженность схеме 3-5-2, при том, что в греческой лиге команда играет с 4-2-3-1 и выглядит ярко. Это упрямство всем уже просто надоело. Также тренер до матча говорил о плане игры без дисквалифицированного капитана и "дирижёра" Манталоса. Но без Петроса мы увидели то, что я ожидал - полную беспомощность в атаке. И не менее ожидаемое полное неумение играть дома с позиции силы, атаковать позиционно. За последние девять лет АЕК выиграл дома в Лиге Европы лишь два из 14-ти матчей. Не случайно.

Не то что "Заря" постоянно создавала. Так что у Дмитрия Чигринского работы было немного. Но и при этом он не помог. Хотя плохой его игру я бы не назвал. В отличие от первого матча, луганчане играли против него правильно. Не навешивали и не пытались пройти в лоб. А пытались убежать, избежать контакта с ним. В итоге он поучаствовал лишь в четырёх верховых дуэлях после десяти в Запорожье, лишь в семи в целом после 13-ти там. Кабаев решил не ломиться сквозь него, а сместиться мимо него с фланга в центр. И в итоге убежал и закрутил в угол. А два других гола пришли из других зон.

Оценка Евгения Шахова яснее. Он - главный неудачник, антигерой матча. После его "работы" локтем в начале второго тайма АЕКу пришлось крайне тяжело, и перестроиться он не сумел. Хотя вначале даже атаковал лучше, чем до этого. Ещё до ухода Шахов выиграл лишь одну дуэль из девяти, закончил он матч первым на поле по фолам (4). А второе место по пасам в решающей трети поля не принесло ничего. Опорника можно оправдать страшной усталостью после десяти подряд выходов в "старте" с начала октября и взваленными на него обязанностями "десятки" Манталоса. Но всё же и здесь результат на табло.

ЛАСК - "Антверпен" 0:2. Евгений Чеберко остался в запасе австрийцев. Они идут третьими, отставая от 1-2 мест на три очка.

Фото - Novasports, SDNA, Nemzeti Sport, Sporza, Eurosport.Onet.Pl, Fcslovanliberec.cz