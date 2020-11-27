Один бьет - другой выигрывает. Гент с Безусом проиграл Црвене Звезде 0:2. Обзор матча, видео голов
Украинец - один из лучших на поле
В 4 туре Лиги Европы бельгийский "Гент", в котором выступает сразу трое украинский, защитник Игорь Пластун, атакующий хавбек Роман Безус и форвард Роман Яремчук, уступил дома сербской "Црвене Звезде".
Коронавирус существенно скорректировал состав бельгийского клуба: Сулайман Маррех, Дави Роф, Лоран Депуатр, Тим Кляйндинст, Игорь Пластун и Роман Яремчук, все выбыли из-за положительных тестов на COVID-19.
Поэтому в поединке суждено было сыграть только Роману Безусу. Он провел весь матч и, несмотря на поражение, получил третий самый высокий балл в "Генте" от WhoScored - 7.15.
На счету Романа 8 ударов, 2 ключевые передачи, 4 обыгрыша соперников, 2 отборы и одна выигранная верховая дуэль.
В общем "Гент" нанес 27 ударов по воротам сербов (у соперников - только 4) и владел мячом 72% времени, однако "Црвена Звезда" была удачливая на контратаках.
Лига Европы сезона 2020/2021
Группа L, 4 тур
Гент - Црвена Звезда 0:2
Голы: Петрович 2, Милунович 58
Обзор матча
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