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Один бьет - другой выигрывает. Гент с Безусом проиграл Црвене Звезде 0:2. Обзор матча, видео голов

Наши за границей
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Украинец - один из лучших на поле

Один бьет - другой выигрывает. Гент с Безусом проиграл Црвене Звезде 0:2. Обзор матча, видео голов
Новина українською

В 4 туре Лиги Европы бельгийский "Гент", в котором выступает сразу трое украинский, защитник Игорь Пластун, атакующий хавбек Роман Безус и форвард Роман Яремчук, уступил дома сербской "Црвене Звезде".

Коронавирус существенно скорректировал состав бельгийского клуба: Сулайман Маррех, Дави Роф, Лоран Депуатр, Тим Кляйндинст, Игорь Пластун и Роман Яремчук, все выбыли из-за положительных тестов на COVID-19.

Поэтому в поединке суждено было сыграть только Роману Безусу. Он провел весь матч и, несмотря на поражение, получил третий самый высокий балл в "Генте" от WhoScored - 7.15.

На счету Романа 8 ударов, 2 ключевые передачи, 4 обыгрыша соперников, 2 отборы и одна выигранная верховая дуэль.

В общем "Гент" нанес 27 ударов по воротам сербов (у соперников - только 4) и владел мячом 72% времени, однако "Црвена Звезда" была удачливая на контратаках.

Лига Европы сезона 2020/2021

Группа L, 4 тур

Гент - Црвена Звезда 0:2

Голы: Петрович 2, Милунович 58

Обзор матча

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Лига Европы Роман Яремчук Црвена Звезда (Белград) Гент (Бельгия)
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