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Тренер Гента рассказал о сроках возвращения Яремчука и Пластуна

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Украинские исполнители – важные игроки бельгийской команды

Тренер Гента рассказал о сроках возвращения Яремчука и Пластуна
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Наставник "Гента" Вим Де Деккер прокомментировал восстановление своих футболистов. Цитирует специалиста издание nieuwsblad.be.

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"Яремчук близок к возвращению, но точно не к завтрашнему дню. Нужно дождаться результатов тестирования. Кастро-Монтесу становится лучше с каждым днем. Также мы ждем информации о результате теста Пластуна, сейчас он болен".

"Гент" идет на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии – сыграно 13 туров, в активе команды Яремчука, Пластуна и Безуса 16 зачетных пунктов. Следующий матч коллектив сыграет с "Зюлте-Варегемом" в воскресенье, 29 ноября.

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В статье: Игорь Пластун Роман Яремчук Гент (Бельгия) Гент Вим де Деккер
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Источник:
www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201125_95188382w nieuwsblad.be

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