Тренер Гента рассказал о сроках возвращения Яремчука и Пластуна
Украинские исполнители – важные игроки бельгийской команды
Наставник "Гента" Вим Де Деккер прокомментировал восстановление своих футболистов. Цитирует специалиста издание nieuwsblad.be.
"Яремчук близок к возвращению, но точно не к завтрашнему дню. Нужно дождаться результатов тестирования. Кастро-Монтесу становится лучше с каждым днем. Также мы ждем информации о результате теста Пластуна, сейчас он болен".
"Гент" идет на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии – сыграно 13 туров, в активе команды Яремчука, Пластуна и Безуса 16 зачетных пунктов. Следующий матч коллектив сыграет с "Зюлте-Варегемом" в воскресенье, 29 ноября.
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Источник:www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201125_95188382w nieuwsblad.be
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