Тренер Гента рассказал о сроках возвращения Яремчука и Пластуна

Наставник "Гента" Вим Де Деккер прокомментировал восстановление своих футболистов. Цитирует специалиста издание nieuwsblad.be.

"Яремчук близок к возвращению, но точно не к завтрашнему дню. Нужно дождаться результатов тестирования. Кастро-Монтесу становится лучше с каждым днем. Также мы ждем информации о результате теста Пластуна, сейчас он болен".