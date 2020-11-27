Морозюк радуется, когда видит Луческу на тренерском мостике Динамо
Не сомневается, что киевляне займут третье место в группе ЛЧ
Бывший
Я так радуюсь, когда я вижу Луческу на месте главного тренера Динамо! Я не знаю его как личность или как тренера. Разве только понаслышке. Когда я плохо говорил о "Динамо", мне было больно смотреть на то, что происходит в таком большом клубе. Я не понимал, почему так происходит.
Сейчас человек пришел и за короткое время с тем же "материалом" попал в Лигу чемпионов. Это была главная задача и мечта последних лет. Да, проиграли "Барселоне" 0:4, наломали дров. Пока не совсем готовы. Это другой уровень. Даже несмотря на то, что "Барселона" играла молодым составом.
Я смотрю на футбол немного под другим углом, чем зритель. Я с этими футболистами проводил время на поле, я знаю, как они двигаются и как могут играть. И если смотреть на их действия тогда и сейчас, я вижу большую разницу. Да, они не носят мяч на носу и не забивают "удар через себя в падении". Но у них есть рисунок, понимание и уверенность. Я вижу эти позитивные шаги вперед.
Если посмотреть на состав "Динамо", у них много перспективной молодежи. Но всегда нужны какие-то ветераны и старожилы, которые уже прошли многое. Например, такие, как Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Бойко. Даже если они не играют, это важные единицы в составе. Они могут повести молодых пацанов за собой. Я уверен, что "Динамо" завоюет третье место в группе Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не сомневаюсь в этом.
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