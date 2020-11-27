Морозюк радуется, когда видит Луческу на тренерском мостике Динамо

Бывший динамовец (2004-2007, 2015-2019) Николай Морозюк в интервью ТК Футбол увидел огромные изменения в киевском клубе за короткое время - от прихода румынского наставника.

Я так радуюсь, когда я вижу Луческу на месте главного тренера Динамо! Я не знаю его как личность или как тренера. Разве только понаслышке. Когда я плохо говорил о "Динамо", мне было больно смотреть на то, что происходит в таком большом клубе. Я не понимал, почему так происходит. Сейчас человек пришел и за короткое время с тем же "материалом" попал в Лигу чемпионов. Это была главная задача и мечта последних лет. Да, проиграли "Барселоне" 0:4, наломали дров. Пока не совсем готовы. Это другой уровень. Даже несмотря на то, что "Барселона" играла молодым составом.