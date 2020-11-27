  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Морозюк радуется, когда видит Луческу на тренерском мостике Динамо
В тренде

Морозюк радуется, когда видит Луческу на тренерском мостике Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Не сомневается, что киевляне займут третье место в группе ЛЧ

Морозюк радуется, когда видит Луческу на тренерском мостике Динамо
Новина українською

Бывший динамовец (2004-2007, 2015-2019) Николай Морозюк в интервью ТК Футбол увидел огромные изменения в киевском клубе за короткое время - от прихода румынского наставника.

Я так радуюсь, когда я вижу Луческу на месте главного тренера Динамо! Я не знаю его как личность или как тренера. Разве только понаслышке. Когда я плохо говорил о "Динамо", мне было больно смотреть на то, что происходит в таком большом клубе. Я не понимал, почему так происходит.

Сейчас человек пришел и за короткое время с тем же "материалом" попал в Лигу чемпионов. Это была главная задача и мечта последних лет. Да, проиграли "Барселоне" 0:4, наломали дров. Пока не совсем готовы. Это другой уровень. Даже несмотря на то, что "Барселона" играла молодым составом.

Читайте такжеДинамо – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Я смотрю на футбол немного под другим углом, чем зритель. Я с этими футболистами проводил время на поле, я знаю, как они двигаются и как могут играть. И если смотреть на их действия тогда и сейчас, я вижу большую разницу. Да, они не носят мяч на носу и не забивают "удар через себя в падении". Но у них есть рисунок, понимание и уверенность. Я вижу эти позитивные шаги вперед.

Если посмотреть на состав "Динамо", у них много перспективной молодежи. Но всегда нужны какие-то ветераны и старожилы, которые уже прошли многое. Например, такие, как Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Бойко. Даже если они не играют, это важные единицы в составе. Они могут повести молодых пацанов за собой. Я уверен, что "Динамо" завоюет третье место в группе Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не сомневаюсь в этом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк Мирча Луческу Денис Бойко Виталий Буяльский Лига чемпионов Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pilips111 (Чернигов)
27.11.2020 в 13:47
Прогиб засчитан, Мирча тебя заберёт
Ответить
0
0
avatar
Maldini (Киев)
27.11.2020 в 13:45
"Молодец"Морозюк-хорошо сморозил!!!Будет дальше получать "бабки!"и играть!Динамо-НИКАКОЕ,это факт!Гнать нужно и Луческу вместе с "сурками!!!".Клубу нужны НОВЫЕ ЛИЦА,причём УКРАИНСКИЕ!!!
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...