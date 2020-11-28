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Зозуля, что дальше? Десятый номер, второй дивизион, команда стоит на вылет

Наши за границей
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Роман защищает цвета Альбасете

Зозуля, что дальше? Десятый номер, второй дивизион, команда стоит на вылет
Алекс Маннанов Автор UA-Футбол
Новина українською

Краткая история Романа Зозули в Испании выглядит следующим образом.

2016-ом году его, в качестве свободного агента, подписал севильский "Бетис". Конкурентами Зозули за место в старте были в ту пору 35-летний, но переживающий вторую молодость ветеран Рубен Кастро (13 голов в сезоне) и выпускник Ла Масии, молодой, как считалось, талант, Антонио Санабрия. Таким образом, игровой практики на "Бенито Вильямарин" у украинского форварда оказалось немного: невзрачные 6 матчей, суммарные 155 минут.

Спасением выглядела аренда, но в Вальекасе, левацко-пролетарском районе Мадрида, Зозулю не приняли болельщики "Райо Вальекано", а главная фирма клуба, "Пираты" (девиз: "Райо", рабочий класс и антифашизм!"), стала травить Зозулю, называя его нацистом.

В конце концов, в 2017-ом году Роман ушел в "Альбасете" из второго испанского дивизиона и с тех пор, как кажется в медиапространстве, пропал с радаров.

Зозуля, что дальше? Десятый номер, второй дивизион, команда стоит на вылет - изображение 1

Что ж, давайте попробуем восполнить информационный вакуум.

Самые дорогие ростеры дивизиона Сегунда:

  1. 71 млн евро – "Эспаньол"
  2. 45,4 млн евро – "Альмерия"
  3. 38,2 млн евро – "Леганес"
  4. 35,7 млн евро – "Жирона"
  5. 35,5 млн евро – "Мальорка"

…13. 10,7 млн евро – "Альбасете"

"Альбасете" - команда из одноименного городка, не насчитывающего и 200.000 жителей. Клуб провел 7 сезонов в Примере, в последний раз заглянув в вышку 15 лет назад. При Зозуле "Альба" звезд с неба не хватала, обретаясь, в основном, около зоны вылета Сегунды, второго испанского дивизиона. Исключением стал сезон 2018/19, когда коллектив из испанской провинции Кастилия – Ла-Манча занял во второй лиге четвертое место и заскочил в промоушен, где был бит "Мальоркой".

Роман Зозуля проводит в Сегунде уже четвертый сезон, носит на спине десятый номер и считается одним из лидеров "Альбасете". В сезонах 2017/18 и 2018/19 он являлся лучшим бомбардиром клуба, с соответственно, 9 и 11 голами (в темпораде 2018/19 столько же забил анголец Жереми Бела, тут же отправившийся в "Бирмингем"). В прошлом сезоне Зозуля отличился 4 раза, а команда едва не вылетела из Сегунды – помог лишь удивительный финишный стрик: в последних 10 матчах "Альба" проиграла только раз и заняла спасительное 17-е место.

Нынче дела складываются еще хуже. Наставник Лукас Алькарас в первых 5 матчах первенства проиграл 4 раза, после чего был отправлен в отставку. Его место занял баск Аритц Лопес Гарай, пока не особо зарекомендовавший себя на тренерском поприще. Гарай изменил схему на 4-2-3-1 с двумя опорными хавами (Алькарас играл 4-4-2), начал работать над стандартами, но проигрывать меньше команда не стала.

А что Зозуля? Статус одного из лидеров коллектива не означает автоматически постоянного участника стартового состава. Украинский нападающий играет попеременно с форвардом Альфредо Ортуньо (по ходу поединков они часто заменяют друг друга на острие атаки), одним из самых дорогих футболистов нынешнего "Альбасете", за свою залихватскую 11-летнюю карьеру сменившего 14 клубов.

В прошлом сезоне Ортуньо, выступая за "Овьедо", наколотил 14 мячей, но в "Альбе" пока явно чувствует себя не в своей тарелке: 12 матчей, 0 голов.

Зозуля провел 13 матчей и забил один гол – с пенальти.

Самые дорогие футболисты "Альбасете":

  • 0,8 млн евро – Томеу Надаль, вратарь
  • 0,8 млн евро – Альфредо Ортуньо, нападающий
  • 0,8 млн евро – Жан Жюль, полузащитник
  • 0,7 млн евро – Роман Зозуля, нападающий

В Сегунде "Альбасете" на данный момент занимает 21-ю строчку в турнирной таблице. Учитывая, что всего команд 22, а вылетают 4, резюмируем незавидное положение "Альбы": клуб располагается в зоне вылета.

У этих парней вполне себе боевой состав, по крайней мере, в рамках Сегунды, но слишком много игровых проблем, которые по ходу сезона не смогли решить ни Алькарас, ни Гарай. Президент клуба Жорж Кабчи, ливанец венесуэльского происхождения и миллионер, уже мягко намекает в прессе, что недоволен работой наставника и в ближайшее время (а именно – в период рождественских каникул) готов назначить уже третьего тренера в этом сезоне.

Зозуля, что дальше? Десятый номер, второй дивизион, команда стоит на вылет - изображение 2

Зозуле нравится в Испании. Его не сломило ни отношение фанатов "Райо Вальекано", ни требование о сокращении заработной платы, которое LFP (организация, курирующая Примеру и Сегунду) выдвинула "Альбасете". Осенью считалось, что Зозуля покинет старенький стадион "Карлос Бельмонте", поскольку ему уже за 30, получает по меркам второй испанской лиги он много, а предложения о продолжении карьеры вполне себе наличествовали: интерес проявляли киевское "Динамо" и кипрский АПОЭЛ.

Контракт украинского аттакера истекает в следующем году, и пока непонятно, где именно воспитанник киевского "Динамо" продолжит карьеру. Его приоритет – Испания, а "Альбасете" готов предложить новое соглашение только в том случае, если нападающий "подвинется" по заработной плате.

Кроме того, испанская As недавно сообщила, что за контрактной ситуацией Зозули пристально наблюдают несколько испанских клубов – все они представляют второй дивизион.

В общем, Зозуле еще многое предстоит обдумать. Пока же самым светлым его воспоминанием в нынешнем сезоне остается домашняя игра против "Райо Вальекано" (из-за ситуации с украинским футболистом матчи между этими клубами превратились в жесткое соперничество, при этом болельщики "Альбы" полностью поддерживают своего десятого номера). В этом поединке Зозуля отдал голевой пас на азербайджанца Сильвестра Эдди Паскуаля Исрафилова, в нулевых выступавшего за подростковые команды "Милана".

Гол партнера стал решающим – "Альба" победила 2:1.

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В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Альбасете (Испания)
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